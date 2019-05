Un condo rénové avec terrasse sur le toit à vendre pour 379 000$ sur le Plateau

Arrêtez tout! Si vous êtes à la recherche de la perle rare, ce condo situé sur la rue Garnier dans le Plateau Mont-Royal pourrait bien être ce dont vous rêvez.

Ce logement de 711 pieds carrés avec une fenestration sur 3 côtés a récemment été rénové et est désormais à vendre au coût de 379 000$.

Il possède deux chambres et un espace assez grand pour ranger tous vos vêtements dans l'entrée.

En plus de sa cuisine avec îlot, sa climatisation et son aire ouverte, ce charmant condo offre aussi l’accès à une jolie terrasse commune sur le toit. Un petit plus à considérer lors des chaudes journées d’été où vous avez envie de faire un barbecue entre amis.

Tous les détails de cette propriété ici.



