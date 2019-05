Un fumoir portatif pour être le roi du shore lunch

Compact et léger, ce fumoir vous permettra de déguster vos prises presque aussitôt sorties de l’eau. Il est construit en acier inoxydable et ne mesure qu’un pouce et demi, une fois démonté et placé dans le sac de transport inclus. Deux autres éléments sont inclus, soit le brûleur à alcool et le bol pour les copeaux de bois. Vous pouvez fumer jusqu’à cinq livres de poisson. Il y a deux modèles, un simple et un double.