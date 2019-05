Venise, l’inoubliable

La liste des destinations qui alimentent mes rêves de voyage est longue. Je n’aurai probablement pas assez d’une vie entière pour toutes les visiter. Je dois l’admettre, Venise ne se classait pas en haut de cette liste. Néanmoins, visiter un classique aussi intemporel demeure excitant. En « road trip » dans cette partie de l’Italie, ma curiosité l’a tout de même emporté. Mon GPS réglé sur l’icône des villes vénitiennes, je pars explorer cette cité unique. Érigée sur une centaine de petites îles, elle est façonnée par 177 canaux enjambés par 455 ponts piétonniers.

Au passage d’un carrefour giratoire, le GPS m’a conduit tout droit au cœur d’un marché public installé là pour quelques jours. Plutôt que de circuler à travers une foule de gens au regard perplexe, le trottoir situé derrière les kiosques m’a semblé être l’option la moins gênante pour me sortir d’un tel pétrin. Cette mésaventure me pousse à me débarrasser de la voiture au plus vite. Ainsi, j’évite de chercher un stationnement au cœur de Venise. Arrivé dans un hôtel du quartier Marghera, un autobus (ligne 6) me conduit en moins de vingt minutes et sans sueur froide à la Piazzale Roma. De là, je peux enfin partir explorer la ville à pied ou simplement sauter à bord des bateaux-bus qui sinuent sur le Grand Canal.