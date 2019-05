7 endroits pour de petites vacances vraiment paisibles

Si vous rêvez d’un endroit retiré et très tranquille pour de petites vacances, sans trop sacrifier votre confort, c’est tout à fait réalisable. Cabane dans un arbre. Villa ou yourte juchée sur un escarpement. Chalet sur une île. Maison flottante sans voisin. Le choix est vaste. Voici donc sept lieux pour avoir la paix et vous ressourcer.

Au réservoir Gouin en VR flottant

Photo courtoisie, Les Chalets Gouin

Passé La Tuque, à cinq heures de Trois-Rivières, une route forestière rejoint le réservoir Gouin. La pourvoirie Les Chalets Gouin y loue des petits chalets sur ponton motorisé. Équipés d’un sonar avec carte. On mange du doré frais cuit au barbecue sur la terrasse.

De 120 $ à 150 $ par personne, incluant le droit de pêche et deux embarcations.

www.reservoir-gouin.com

Sur le fjord du Saguenay

À Sacré-Cœur, chez Alfred le voisin d’Oscar, quatre yourtes sont érigées au sommet du fjord. De la terrasse, la vue est spectaculaire. Décorées avec soin, les yourtes sont aménagées comme un petit chalet. Panneau solaire. Poêle à bois.

Jusqu’à 4 personnes. À partir de 176 $ par nuit.

www.alfredoscar.com

L’Îloft au lac Saint-Jean

Photo courtoisie, Les Chalets Gouin

En partance de l’Auberge des îles, à Saint-Gédéon, on se rend en kayak à l’Îloft, un petit loft flottant avec dôme transparent, équipé d’un réchaud et d’une toilette au compost. Durant notre périple, on découvre des îles, des plages et de beaux couchers de soleil.

Loge deux personnes. À partir de 147 $ par personne pour deux jours et une nuit, incluant un souper et un déjeuner continental. Kayak fourni.

www.equinoxaventure.ca

Sur une petite île, en chalet

Au bout d’une route forestière au nord-est de Mont-Laurier, un ponton nous amène sur une toute petite île au cœur du lac Némiscachingue. Nous voilà à la Pourvoirie Némis. Là se trouvent cinq petits chalets reliés entre eux par une passerelle. Plages sauvages. Pêche au doré. Trajet : cinq heures trente de Montréal.

Forfaits : 130 $ par personne par jour ou 895 $ par famille pour 5 nuits/5 jours, incluant le droit d’accès au territoire et une chaloupe avec moteur. Location possible de l’île et des 5 chalets pour un groupe.

www.pourvoirienemis.ca

Au large de Rivière-du-Loup

Sur l’île aux Lièvres, d’une longueur de 13 kilomètres, il n’y a pas de route. On y découvre un milieu naturel presque vierge en marchant sur des berges désertes et en empruntant des sentiers. Au fait, je n’y ai pas vu de lièvres, mais des phoques. Jumelle requise.

Nuitée à l’auberge : à partir de 195 $ par personne, traversée et repas inclus. Autres tarifs par jour : à partir de 200 $ pour un chalet et à partir de 40 $ pour un site de camping sauvage.

www.duvetnor.com

Une villa sur une falaise

Photo courtoisie, Villa Grandbleu

Face à La Malbaie, la Villa Grandbleu, à Rivière-Ouelle dans le Bas-du-Fleuve, donne sur un panorama à 180 degrés de la côte de Charlevoix et du Saint-Laurent devenant la mer. Magnifiques couchers de soleil. Accès à une berge de deux kilomètres à marée basse.

Villa quatre étoiles de deux niveaux. Niveau Mer (3 chambres) : de 240 $ à 300 $ par jour (séjour minimum de 7 jours en été et de 3 jours hors saison).

www.grandbleu.ca

Une cabane perchée

Photo courtoisie, Au Diable Vert

À Glen Sutton dans les Cantons-de-l’Est, la station de montagne Au Diable Vert loue plusieurs cabanes dans les arbres ou sur pilotis. Retiré à 300 mètres d’altitude, le site surprend avec son point de vue sur les Appalaches. Toilette sèche. Bloc sanitaire.