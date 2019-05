À la DPJ, les parents sont des clients

Il y a des choses, petites et grandes, qu’on ne devrait jamais faire à moitié. Une chirurgie cardiaque, une chose aussi banale qu’un virage en U et, beaucoup plus grave, protéger les enfants de la maltraitance.

Une erreur ou omission peut coûter la vie à quelqu’un, y compris celle d’une fillette de sept ans à qui la justice refuse la dignité, même dans la mort, d’avoir un nom, à cause de règles de confidentialité rigides.

« Si j’avais une baguette magique, m’a dit une travailleuse sociale de la DPJ qui désire garder l’anonymat, j’assouplirais les règles de confidentialité. De meilleures décisions requièrent une meilleure information. »

Une clientèle

Vous savez quel jargon est utilisé par la DPJ pour décrire les parents qu’elle interpelle ?

Des clients.

Moi qui croyais que la DPJ protégeait les enfants. On l’appelle DPJ, pas DPP (une fictive Direction de la protection des parents). Cette confusion de sens expliquerait-elle une tragédie comme celle de Granby ? Accorde-t-on des égards aux parents fautifs ? Après tout, un client a toujours raison.

Mais la DPJ navigue toujours dans une mer de gris.

Cette travailleuse sociale de la DPJ m’expliquait que dans les cas de toxicomanie – une majorité de « clients » de la DPJ ont des problèmes de consommation –, la DPJ ne peut imposer une thérapie au parent malade. Quand je pense qu’un des juges dans l’affaire de la fillette a cru le père « guéri » parce qu’il n’avait pas consommé depuis trois semaines !

Comment un juge peut-il être aussi ignorant ? Ou appliquait-il les yeux fermés la préférence de la DPJ pour réunir les familles ?

100 000 signalements

Quand j’ai regardé l’organigramme du ministère de la Santé et des Services sociaux dans Le Journal de vendredi, j’ai eu un coup de colère : tout ce monde, tous ces millions n’ont pas pu sauver une petite fille de sept ans. Le Québec a mal à sa DPJ.

L’an dernier, la DPJ a reçu plus de 100 000 signalements, dont près de la moitié ont été retenus. Ça prend du monde pour traiter tout cela.

Or, les centres jeunesse n’arrivent plus à recruter, les conditions de travail étant jugées trop difficiles. Pourtant, tous les gens à qui j’ai parlé s’accordent pour dire que l’argent est là.

De plus, et on l’oublie, les décisions finales sont prises par des juges. Les travailleurs sociaux ne peuvent que suggérer un plan d’action. Si vous tombez sur un juge qui croit qu’on devient sobre en trois semaines, bonne chance...

Anges adultes

Il y a les petits anges et les grands. Les travailleurs sociaux de la DPJ en sont. Essayez de voir le documentaire-vérité DPJ de Guillaume Sylvestre. Ils font des miracles avec des bouts de corde et des câlins. Ils aiment les jeunes qui leur sont confiés et ressentent de l’empathie pour les parents. Mais leur rôle est d’appliquer une loi qui ménage la chèvre et le chou, pour préserver le « milieu naturel » de l’enfant.