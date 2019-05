Alimentation et santé oculaire

Une étude prospective suivant près de 30 000 femmes âgées de 49 ans et plus a permis d’établir une corrélation entre une alimentation riche en antioxydants et un risque moindre de cataracte. Similairement, une autre étude conduite auprès de 2167 personnes âgées de 55 ans et plus à risque génétique élevé de développer une dégénérescence maculaire liée à l’âge a permis d’associer des apports alimentaires plus élevés en zinc, caroténoïdes, lutéine, zéaxanthine, et oméga-3 à une réduction du risque de maladie. Ces associations permettent de soulever des hypothèses intéressantes sur des nutriments spécifiques et la santé des yeux.