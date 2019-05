Appel aux dons pour soigner un iguane ayant servi de projectile

Un appel à la générosité a été lancé par un organisme aux États-Unis pour venir en aide à un iguane dont la patte a été fracturée lorsqu'il a servi de projectile afin de payer une chirurgie estimée à 2150 $ (1600 $ US).

En avril dernier, le client d'un restaurant de Painesville, en Ohio, qui se disputait avec une serveuse, n'a guère apprécié que le propriétaire de l'établissement lui demande de se calmer. Pour exprimer sa frustration, l'homme, Arnold J. Teeter, a attrapé un iguane qu'il gardait caché sous son chandail, l'a brandi au-dessus de sa tête, l'a fait tournoyer et l'a lancé au restaurateur.

Le pauvre animal a manqué sa cible et s'est écrasé contre les tuiles du plancher. Son maître l'a alors ramassé par la queue, avant de fuir les lieux, a relaté la police de Painesville sur sa page Facebook peu après l’événement survenu vers la mi-avril.

Arnold Teeter a finalement été arrêté une demi-heure plus tard alors qu'il se promenait dans la circulation, forçant les automobilistes à louvoyer pour l'éviter, son iguane de nouveau caché sous son chandail. Il fait face à différentes accusations, dont cruauté animale.

Le reptile, une femelle mesurant environ deux pieds (60 cm), est récemment arrivé entre les mains de l'organisme Lake Humane Society, souffrant d'une maladie métabolique des os, d'une fracture de la patte, avec un bout de queue manquant.

L'iguane, qui a été rebaptisé Copper, n'a toujours pas été opéré, près de trois semaines après avoir servi d'arme improvisée, l'organisme attendant toujours la permission des autorités pour procéder étant donné qu’il n’est pas le propriétaire de la bête. «Dès que nous obtiendrons le feu vert pour opérer Copper, nous le ferons. [...] Pour cette raison, nous amassons des fonds pour couvrir le coût de la chirurgie et des soins de Copper», a expliqué l'organisme dans un appel au public lancé au cours des derniers jours.

La Lake Humane Society veut amasser 1600 $ US. «Nous avons besoin de votre aide pour donner à cet innocent reptile une seconde chance. [...] S'il vous plaît, donnez et vous aiderez Copper à se rapprocher d'une vie heureuse et en santé», a indiqué l'organisme.