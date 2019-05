Bienvenue au Canada

Malgré la pénurie généralisée de main-d’œuvre, les lourdes démarches pour engager des travailleurs étrangers mettent « des bâtons dans les roues » aux employeurs qui font des pieds et des mains pour recruter ailleurs, dénonce un aubergiste de La Malbaie.

Le copropriétaire de l’Auberge des Falaises, David Cloutier, mise presque tout sur son recrutement à l’étranger pour passer à travers la saison estivale. Or, il n’a jamais eu autant de difficulté à mener à terme ses démarches que cette année. Sur les onze travailleurs étrangers qu’il comptait employer cet été, trois ont vu leur dossier être refusé après de longues attentes auprès d’Immigration Canada.

« Mon équipe est en train de se désagréger. J’ai deux cuisiniers qui se sont fait refuser. J’engageais Hugo (voir texte principal) comme pâtissier, c’était mon seul. Je n’en ai plus. Nos employés sont déjà surchargés. Avec trois de moins, on n’y arrivera pas », s’inquiète M. Cloutier, qui estime que les délais sont presque cinq fois plus longs qu’auparavant pour obtenir des permis de travail.