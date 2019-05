C’est arrivé la semaine du 5 mai

5 mai 1960

Après avoir heurté deux autres navires, le cargo Federal Express coule en 45 minutes dans le port de Montréal, sans toutefois faire de victime.

6 mai 1776

Arrivée de Fleury Mesplet, un imprimeur français formé à Lyon, qui va fonder La Gazette de Montréal, le plus vieux journal encore publié au Canada.

7 mai 1763

Moment décisif de la rébellion de Pontiac, chef algonquin qui rallie plusieurs nations insatisfaites depuis la victoire des Britanniques. Il entre dans Détroit en cachant les armes sous des vêtements.

8 mai 1982

Au grand prix de Belgique, à Zolder, la Ferrari de Gilles Villeneuve s’abîme lors des qualifications, emportant le champion coureur automobile québécois, à l’âge de 32 ans.

9 mai 1660

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal, VM94-A0199-012.

Entre les 9 et 12 mai, Adam Dollard-des-Ormeaux se trouve avec dix-sept compagnons sur la rivière Outaouais, au Long-Sault, où ils auraient affronté 800 combattants iroquois depuis le début du mois. Aucun d’entre eux n’en revient vivant. D’ailleurs, on ne sait pas si le groupe était au courant de la menace d’invasion des Iroquois, mais la légende de Dollard, un « martyr de la foi » sera entretenue. On sait pourtant peu de choses sur lui avant son arrivée à Ville-Marie vers 1658. Militaire de carrière, c’est un notable de la petite bourgade. On l’a dit carriériste, voleur repenti ou héros, mais le mystère plane toujours sur ce personnage mal connu de notre histoire.

10 mai 1844

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal, VM166-1-ss2-d048-R3585.

La capitale du Canada Uni déménage de Kingston à Montréal. La ville doit alors devenir la capitale permanente du Canada. Le parlement siégera dans l’ancienne halle Sainte-Anne, un marché populaire réaménagé. En 1849, plus de dix ans après l’insurrection patriote, les parlementaires adoptent une loi pour indemniser les habitants dont les maisons ont été endommagées par les combats. Les partisans conservateurs s’opposent furieusement à cette décision. Leur manifestation tourne à l’émeute et l’édifice est incendié, alors même que les députés siègent. Toronto sera la prochaine capitale. Le site se trouve aujourd’hui sous la Place d’Youville, dans le Vieux-Montréal.

11 mai 1676

Les autorités de Nouvelle-France décrètent qu’il faut la permission d’un prêtre pour mendier à Montréal et Québec. Les vagabonds devront aussi avoir une permission spéciale pour vivre en ville.