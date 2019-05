CH: cinq candidats pour seconder Carey Price

Avec le départ confirmé d’Antti Niemi, le Canadien de Montréal a trois options devant lui : faire confiance à un de ses jeunes gardiens, embaucher un vétéran sur le marché des joueurs autonomes ou conclure une transaction pour dénicher un réserviste de qualité.

Charlie Lindgren n’a disputé qu’un seul match avec le grand club en 2018-2019, après avoir partagé le filet avec Michael McNiven (30 présences) à Laval. Et bien que ces élèves démontrent du potentiel, rien n’indique que le premier a un poste assuré comme auxiliaire de Carey Price.

Puis¸, il y a le prodigieux Cayden Primeau, qui sort des rangs universitaires américains et qui n’a aucune expérience au niveau professionnel. Saura-t-il forcer la main au CH?

Lors de la dernière campagne, Niemi a obtenu 17 départs et il a présenté un rendement de 8-6-2 (18 points).

Si jamais les décideurs du Tricolore souhaitaient donner au maximum 60 départs à Price, cela laisserait une vingtaine de départs à son substitut, donc une possibilité de récolter entre 30 et 40 points pour l’équipe.

En vue du 1er juillet, plusieurs vétérans pourraient avoir le profil idéal. En voici cinq :

1. Joonas Korpisalo

AFP

Fiche en 2018-2019 : 10-7-3

Équipe : Columbus

Les Blue Jackets ont beaucoup d’incertitude entre les poteaux en vue de la prochaine saison. Sergei Bobrovsky renégociera-t-il une nouvelle entente avec l’équipe? Sinon, ils devront décider quant au poste de numéro 1 et possiblement celui de numéro 2.

Âgé de 25 ans, Korpisalo sera joueur autonome avec compensation, donc il sera intéressant de voir si l’équipe retiendra ses services après une campagne où il a été inégal. En 21 départs, il a maintenu un taux d’efficacité de ,897 et une moyenne de buts alloués de 2,95. Le potentiel du Finlandais ne fait aucun doute, mais ses statistiques sont inconstantes depuis 2015-2016 et son taux d’arrêts, lui, en chute libre. Un changement d’air est-il la solution?

2. Peter Mrazek

Fiche en 2018-2019 : 23-14-3

Équipe : Caroline

Mrazek est une énigme. Est-il un numéro 1? Est-il strictement un numéro 2? Les Red Wings de Detroit n’ont pas semblé avoir la réponse à cette question lorsqu’ils l’ont échangé aux Flyers de Philadelphie en février 2018. Les Hurricanes ont visiblement vu en lui assez de talent pour en faire un partant, puisqu’ils lui ont donné le filet dans 40 des 82 matchs, puis les autres à Curtis McElhinney (33), Scott Darling (huit) et Alex Nedeljkovic (1).

L’athlète de 27 ans n’a pas mal paru avec un dossier de 23-14-3, une moyenne de 2,39 et un taux de ,914, surtout avec un salaire de 1,5 million $. Marc Bergevin a sans doute pris des notes, mais il reste à savoir si Mrazek demeurera avec la Caroline.

3. Linus Ullmark

AFP

Fiche en 2018-2019 : 15-14-5

Équipe : Buffalo

Un gros bonhomme avec un gabarit de 6 pi et 4 po, Ullmark a été repêché et développé par les Sabres de Buffalo, mais son utilisation a été sporadique depuis son arrivée en Amérique du Nord. Le Suédois a obtenu 34 départs lors de la plus récente campagne comme substitut de Carter Hutton, compilant un dossier de 15-14-5, une moyenne de 3,11 et un taux de ,905.

Éternellement en attente de résultats encourageants pendant que les changements de gouvernance sont devenus coutume chaque entre-saison, les Sabres retiendront-ils leur jeune gardien? Le cas contraire, il pourrait s’avérer une option intéressante pour Bergevin.

4. Anders Nilsson

AFP

Fiche en 2018-2019 : 14-19-1

Équipe : Vancouver, Ottawa

Une particularité avec Anders Nilsson, c’est qu’il n’a jamais compilé une fiche supérieure à ,500. À sa défense, il a rarement évolué avec de grandes équipes.

Le Suédois de 29 ans a terminé la dernière saison avec les Sénateurs d’Ottawa, où il a présenté une fiche de 11-11-0, un taux d’arrêts de ,914 et une moyenne de 2,90. Géant de 6 pi et 6 po, son entente viendra à échéance le 1er juillet prochain. Il a participé à 26 matchs ou plus chaque saison depuis 2015-2016.

5. Cam Ward

AFP

Fiche en 2018-2019 : 16-12-4

Équipe : Chicago

Autrefois réputé comme étant la bête noire du Canadien, le vétéran Ward a démontré qu’il peut toujours garder les buts à 35 ans.

Après avoir été l’homme de confiance des Hurricanes de 2005 à 2018, le Saskatchewanais a obtenu 29 départs en 2018-2019 avec les Blackhawks de Chicago. Il a terminé l’année avec un dossier de 16-12-4, mais son taux de ,897 et sa moyenne de 3,67 ont laissé à désirer. Mais à Chicago, ce fut une saison difficile sur tous les plans avant une poussée tardive en fin de campagne.