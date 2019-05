Entre drame et comédie

Après Retour chez ma mère et L’embarras du choix, l’actrice française Alexandra Lamy refait équipe avec le réalisateur Éric Lavaine pour offrir une nouvelle comédie dramatique qui relate l’histoire vraie d’une femme qui devient aidante naturelle après que son mari eut perdu la vue à la suite d’un accident.

Librement inspiré d’un livre-témoignage écrit par Barbara Halary-Lafond, Chamboultout relate ainsi le parcours de Béatrice (Alexandra Lamy), une femme qui menait une vie parfaitement heureuse jusqu’à ce que son mari, Frédéric (José Garcia), soit victime d’un accident bête qui changera leur destin à tout jamais.

Devenu aveugle et ayant perdu la mémoire immédiate, Frédéric n’a pas perdu son charme et son sens de l’humour, mais il est devenu un homme totalement imprévisible puisqu’il ne peut plus s’empêcher de dire tout ce qu’il pense. Après avoir décidé de s’occuper de lui au quotidien, Béatrice décidera d’écrire un livre dans lequel elle racontera leur épreuve. Mais à la sortie du bouquin, elle s’apercevra que même si elle a changé les noms, chacun de ses proches cherchera à se retrouver dans ce récit.

Photos courtoisie, AZ films Si le témoignage de Barbara Halary-Lafond portait surtout sur la rééducation et l’accident de son mari, le film qu’en a tiré Éric Lavaine s’intéresse donc davantage à la réaction de l’entourage du personnage principal au moment de la sortie du livre.

« Ce qui intéressait surtout Éric dans cette histoire, c’est de voir les réactions des amis et de la famille de Barbara quand le livre est sorti, raconte Alexandra Lamy lors d’une récente visite à Montréal pour la promotion du film.

« Les gens ne s’attardaient pas tant à l’histoire, mais plutôt à des petites mesquineries. Au-delà du drame, ils s’arrêtaient à des petits détails ou à des anecdotes qui les concernaient. Je pense que c’est ce qui a amusé Éric et qui lui a donné le goût d’en faire un film.

« Finalement, le film oscille entre le drame et la comédie. C’est un ton qui me plaît beaucoup parce que c’est un peu cela, la vie. On rit, on pleure... »

La réalité des aidants naturels

Même s’il s’agit donc d’une adaptation très libre de son histoire, Barbara Halary-Lafond a été très impliquée dans la création du film. Elle a assisté au tournage et elle a beaucoup aidé Alexandra Lamy dans la préparation du rôle.

« Je l’ai rencontrée, elle, son mari et ses enfants, indique Alexandra Lamy qui s’est fait connaître en France et au Québec grâce à son rôle dans l’adaptation française d’Un gars, une fille.

« Je voulais observer les gestes quotidiens qu’elle a avec son mari. C’était surtout cela qui était important pour moi. » Sorti en France le 3 avril dernier, Chamboultout a touché le public en plein cœur, en partie parce que le film dépeint le quotidien d’une femme qui devient aidante naturelle, une réalité qui n’a pas souvent été montrée au cinéma.

« On s’est aperçus qu’il y a plus de huit millions de personnes en France qui sont aidants naturels et on a eu une réaction très forte de ces gens, raconte Alexandra Lamy.

« Ensuite, il y a eu aussi une réaction de jugement de la part de certains spectateurs qui ne comprenaient pas pourquoi le personnage de Béatrice se trouvait un amant.

« C’est un sujet que je trouve extrêmement intéressant parce qu’elle reste une femme. Mais ce qui est difficile, c’est qu’elle ne peut pas être seulement une mère et une infirmière. Il faut aussi qu’elle pense à elle en tant que femme. Parce qu’elle est l’équilibre de la famille et que si elle ne va pas bien, personne n’ira bien. Il faut aussi penser à soi. Surtout elle, qui avait 40 ans et cinq enfants quand son mari a eu son accident. Et puis, ce n’était pas évident non plus de trouver un homme qui l’aime malgré sa situation familiale. Pour moi, ça aussi, c’est une belle histoire d’amour. »