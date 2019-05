Escalade à Gaza: Trump dit que les États-Unis soutiennent Israël «à 100%»

Le président Donald Trump a assuré dimanche Israël du soutien entier des États-Unis après que l’État hébreu eut mené des raids dans la bande de Gaza en représailles à des tirs palestiniens de roquettes en territoire israélien.

«Une nouvelle fois, Israël est confronté à un barrage meurtrier d’attaques de roquettes mené par les groupes terroristes du Hamas et du Jihad islamique. Nous soutenons Israël à 100% dans la défense de ses citoyens», a tweeté M. Trump.

«Au peuple de Gaza - ces actes terroristes contre Israël ne vont vous apporter rien d’autre que davantage de souffrance. CESSEZ la violence et travaillez pour la paix - cela peut arriver!», a-t-il ajouté.

Le message intervient alors que les hostilités se sont intensifiées dimanche, au deuxième jour d’une escalade entre Israël et les groupes armés de la bande de Gaza.

Les tirs de roquettes palestiniens et la riposte de l’État hébreu ont tué quatre personnes côté israélien et 23 Palestiniens depuis samedi.

Sur les 19 Palestiniens tués dimanche, au moins neuf ont été identifiés comme des combattants du Hamas et du Jihad islamique.

Au deuxième jour d’un accès de fièvre qui fait craindre un nouveau conflit, les deux camps n’ont donné aucun signe de désescalade.

Ces violences remettent en cause une trêve fragile observée depuis fin mars entre Israël et le Hamas et ses alliés, qui se sont livré trois guerres dans l’enclave depuis 2008.