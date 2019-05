Giorgia Fumanti: «Les Québécois sont devenus ma deuxième famille»

En quittant son Italie natale pour le Québec, Giorgia Fumanti ne parlait pas français. Aujourd’hui, 13 ans plus tard, la chanteuse lyrique réussit à s’approprier avec conviction les titres de Ginette Reno, Diane Dufresne, Claude Dubois, Gilles Vigneault et autres. Un exploit dont elle n’est pas peu fière.

« Je suis une personne très timide. Mais j’ai aussi beaucoup de courage et d’audace. Et ça m’en a pris beaucoup pour reprendre ces chansons », avance en riant Giorgia Fumanti au bout du fil.

Son français, jadis plus approximatif, est aujourd’hui impeccable. Et la chanteuse ne cache pas les efforts qu’elle a mis afin de parfaire ses connaissances linguistiques.

« Ça m’a pris du temps à apprivoiser cette magnifique langue. En fait, ça n’a pas été facile pour moi en arrivant ici de recommencer à zéro dans un nouveau pays ; des racines, ça ne pousse pas tout de suite. Mais aujourd’hui, je suis chez moi, ici, à Montréal. Et les Québécois sont devenus ma deuxième famille », confie la chanteuse.

C’est d’ailleurs cette « deuxième famille » qui lui a permis de traverser autant les épreuves que les grands bonheurs mis sur sa route au fil des dernières années. Car oui, l’Italie est bien entendu devenue la destination de choix pour les vacances en famille. Mais les allers-retours n’ont tout de même pas lieu aussi fréquemment que le voudrait Giorgia Fumanti, laquelle regrette parfois la distance la séparant de ses parents, dont son père à l’état de santé précaire.

« Je n’aurais jamais été capable de traverser certaines périodes de ma vie sans mes fans québécois qui sont devenus mes amis. Chanter pour eux est ma thérapie », avance-t-elle.

Hommage au Québec

Son nouvel album, arrivé dans les bacs hier, se veut donc autant une offrande qu’un hommage à sa terre d’adoption, dont elle a appris à découvrir – et à apprécier – la culture. Mais Giorgia Fumanti était bien consciente de l’inévitable pression qu’elle s’imposait en s’attaquant à certains monstres sacrés de la chanson québécoise réunis sur Aimons-nous, que ce soit L’essentiel, Le monde est stone ou encore Hymne à la beauté du monde.

« Ces chansons sont, à mon sens, des chefs-d’œuvre, et je ne les connais que depuis quelque temps seulement. Alors je sais à quel point elles sont importantes pour vous, qui les connaissez depuis si longtemps. Mais je les ai abordées avec tout le respect et l’humilité possible et je crois que j’ai réussi à leur rendre justice à ma façon », explique-t-elle.

Encore des choses à accomplir

Bien qu’elle connaisse un succès considérable, non seulement au Québec mais à l’échelle internationale (elle s’est produite tant à travers les Amériques qu’en Europe, en Océanie, en Asie et en Afrique), elle demeure méconnue d’une certaine portion du public québécois. Mais loin d’elle l’idée de s’en plaindre. Au contraire.

« Je ne suis pas à la télévision ou à la radio tous les jours, et ça me plaît ainsi. J’aime beaucoup avoir une vie tranquille qui me permet de faire mes courses et d’aller chercher mes filles à l’école. Je n’ai jamais voulu être une vedette, je veux simplement être une chanteuse. Alors chaque nouvel album est pour moi l’occasion d’aller chercher de nouvelles personnes, de rejoindre de nouveaux publics. C’est excitant comme idée, de savoir qu’il me reste encore des choses à accomplir », raconte-t-elle.

►L’album Aimons-nous est disponible maintenant.