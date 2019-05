Le facteur de l'espace de Guillaume Perreault charme la planète

Le bédéiste Guillaume Perreault est en train de charmer la planète avec les aventures de Bob, le postier héroïque de sa série à succès, Le facteur de l’espace. Son premier album, déjà traduit en six langues, sera bientôt adapté en dessin animé pour la télé et en jeu vidéo. Ses milliers de fans dans la francophonie seront contents de retrouver Bob dans une nouvelle aventure, Les pilleurs de l’espace.

Dans le deuxième tome de la série, Bob, son facteur de l’espace, doit partir en mission à l’autre bout de la galaxie pour aller porter une lettre importante à un lointain VIP. Il ne sera pas seul à bord : sa collègue Marcelle, en formation, l'accompagnera. Le duo sera vite rejoint par un vaisseau-stoppeur de l’espace, musicien à ses heures, Yolain.

En cours de route, les deux postiers découvrent que d’autres personnages assez louches s’intéressent de près à cette fameuse lettre. Ils devront se colletailler avec les Pilleurs de l’espace, une bande de malfrats, et apprendre à travailler en équipe.

Photo courtoisie

Science-fiction

Guillaume Perreault est très heureux du succès du Facteur de l’espace, une BD qu’il a imaginée en sortant d’un cinéma, où il venait de voir un film de science-fiction. «J’ai toujours eu une piqûre pour la science-fiction et l’espace, mais en revenant du cinéma, j’ai commencé à gribouiller dans mon calepin, à faire des petits croquis pour des astronautes. Éventuellement, je suis arrivé à ce personnage en forme de cloche, avec sa petite tête toute simple. J’aimais bien sa gueule. Je lui ai ajouté une casquette, un petit sac, et je me suis dit : on dirait un facteur!» partage-t-il en entrevue, de son studio de Gatineau.

Quelques semaines plus tard, il a commencé à écrire l’histoire. «Je trouvais qu’il y avait mille et un trucs à dire avec un facteur dans l’espace, que ce soit des problèmes avec sa livraison, avec les gens qu’il rencontre, les différentes planètes. Il y a des extraterrestres, des robots, des amis, des ennemis... Je voyais un potentiel tellement large que je ne pouvais pas lâcher le filon!»

Un petit côté rétro

Les possibilités sont immenses et Guillaume présente le sujet avec beaucoup d’humour et une grande finesse. Il fait des clins d’œil à la réalité terrienne, en créant les pilleurs à moteur et des «haltes routières» de l’espace pour faire le plein et manger un petit quelque chose, Marcelle étant une bonne fourchette. L’album est rempli de gags.

«J’ai un grand plaisir à mêler science-fiction, rétro et quotidien. Oui, on est dans la science-fiction parce qu’on a des vaisseaux, des planètes, des extraterrestres, des robots, des rayons réducteurs et tout ça. Mais en même temps, le métier de facteur est un métier super traditionnel.»

Il continue. «On se rend compte que la technologie, dans l’univers de Bob, n’est pas très avancée : ils ont des vaisseaux, mais ils ont l’air un peu patchés, un peu broche à foin. Il y a une tablette en bois où ranger ses papiers. Il n’y a pas d’écrans holographiques partout. J’aime faire une pizza avec tout ça, un melting-pot du quotidien, du réconfortant, du rétro, mais en même temps, de la science-fiction. On s’éclate, on s’en va ailleurs.»

Métiers traditionnels

Bob et Marcelle prennent leur métier à cœur et veulent accomplir leur mission, en suivant leur code du travail. «Ce livre est un peu un hommage aux métiers traditionnels, dans le sens où on ne sait pas quel sera l’avenir du métier de facteur.»

■ Guillaume Perreault est auteur et illustrateur.

■ Il est natif de Rimouski, mais il habite à Gatineau.

■ Il travaille dans le domaine de l’édition jeunesse et compte plusieurs albums et romans illustrés, en plus des différents contrats d’illustration.

■ Le troisième tome est sur sa table de travail.