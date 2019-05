Le week-end culturel de Karine Gonthier-Hyndman

Quel est votre récent coup de cœur littéraire ?

Photo courtoisie

Le livre Mèche de Sébastien B. Gagnon qui est un recueil de poésie. Je connais très peu la poésie et c’est un ami qui m’a initiée à la poésie en me recommandant ce livre. J’ai été bouleversée, car c’est d’une très grande beauté. Ça m’a ouvert à un autre aspect de la littérature. Je l’ai découvert il y a seulement quelques mois et déjà je l’ai relu à quelques reprises. Je l’ai tellement aimé que j’en ai offert des exemplaires en cadeau. Tous ont été renversés par cet ouvrage. C’est un véritable coup de cœur dans un genre qui m’était inconnu !

Quel est le film qui vous a séduite ?

Photo courtoisie

J’ai récemment vu le dernier film de Maxime Giroux, La grande noirceur. C’est un film très audacieux qui a été réalisé avec très peu de moyens. Le résultat est fantastique ! Nous sommes dans le désert ensoleillé de l’Ouest américain, paysage que l’on voit rarement dans notre cinéma québécois. La dramaturgie est un peu décousue, mais c’est ce qui en fait un film unique. Par ailleurs, le film Chien de garde de Sophie Dupuis est un autre beau coup de cœur. Ce sont pour moi deux grands films québécois.

Quel est le spectacle à voir ?

Photo d'archives, Ben Pelosse

La pièce 21 de Rachel Graton, qui est à l’affiche à la salle intime du Théâtre d’Aujourd’hui jusqu’au 11 mai. C’est apparemment fantastique, j’en ai entendu que du bien. Sinon, il faut absolument aller voir la pièce de mon oncle, James Hyndman, Scènes de la vie conjugale à l’affiche au Théâtre de Quat’Sous jusqu’au 11 mai. C’est sa première mise en scène et je suis très fière de lui.

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

Photo d'archives, Dario Ayala

J’ai vraiment été impressionnée par la série télé Plan B. C’est une série intelligente et singulière, très différente de ce que l’on est habitué à voir. J’apprécie me retrouver dans cette forme de surréalisme pratiquement de l’ordre de la science-fiction tout en étant ancré dans une certaine réalité. L’histoire est complexe avec des sauts dans le temps, mais c’est très bien construit.

Qui dans le milieu artistique suscite votre admiration ?

Photo courtoisie

J’ai beaucoup d’admiration pour Amélie Dallaire qui en plus d’être comédienne, est aussi auteure et metteure en scène. J’ai eu le plaisir de travailler avec elle et c’est aussi une grande amie. On la connaît encore trop peu. D’ailleurs, sa nouvelle pièce, La fissure, qu’elle a écrite et qu’elle met en scène et dans laquelle elle joue avec Mathieu Quesnel, sera à l’affiche à La Licorne dès le 6 mai. Son écriture est vraiment particulière exploitant les thèmes qui l’habitent. Elle est une artiste d’une grande authenticité.

On suit Karine Gonthier-Hyndman