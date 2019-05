Les crooners reprennent du service

Les trois Gentlemen sont de retour. Mais cette fois-ci, « c’est différent », assure Roch Voisine. Premier changement majeur au spectacle Forever Gentlemen ? Ils sont désormais accompagnés de leur lady, Marie-Ève Janvier, pour l’entièreté de la tournée. « Une touche de féminité parmi toute cette testostérone », plaisante le chanteur.

Le projet Forever Gentlemen a connu plusieurs incarnations depuis ses débuts, d’abord sur disque en France, puis au Québec en 2015. Présentée sporadiquement – et souvent à guichets fermés – ici et là depuis quatre ans, la tournée subséquente a été applaudie par des milliers de spectateurs à travers la province.

Le désir de reprendre la route était évident pour Roch Voisine, Garou et Corneille. Mais ils tenaient mordicus à présenter une nouvelle mouture du spectacle faisant foi de l’expérience acquise au fil du temps. Bref, Forever Gentlemen devait évoluer afin de renouer avec les Québécois.

Génération crooner

Certes, le mandat allait demeurer, soit celui de faire revivre les belles années du Rat Pack aux mélomanes nostalgiques. La formule, elle, demeurait plus malléable.

« Il fallait changer l’esprit du spectacle. Ça va de soi pour moi. Dans ma carrière, je n’ai jamais fait deux tournées consécutives qui étaient identiques. Les fans sont fidèles, ils aiment revenir nous voir sur scène, alors c’est la moindre des choses de les emmener ailleurs chaque fois », explique Roch Voisine.

C’est alors qu’il a eu l’idée d’apporter du sang neuf à la distribution. Et pas n’importe lequel. Il avait une idée bien précise en tête.

« Je voulais une touche féminine. Et Marie-Ève Janvier était parfaite pour le mandat. Car c’est une chanteuse extraordinaire­­­, mais c’est aussi une chanteuse qui est habituée à travailler en groupe. Parce que Forever Gentlemen, ce n’est pas un spectacle de vedette ni d’ego. C’est un travail d’équipe », souligne le chanteur.

La principale intéressée n’a d’ailleurs pas eu besoin de réfléchir bien longtemps avant d’accepter l’invitation tendue par les trois chanteurs.

« Je réalise un rêve de longue date en touchant au répertoire des crooners. C’est un genre de musique que j’affectionne particulièrement pour son élégance et son romantisme. Ça vieillit tellement bien, c’est toujours aussi beau, même 60 ans plus tard », expliquait Marie-Ève Janvier au Journal en février dernier, lors de l’annonce de sa participation à ce nouveau spectacle.

L’ajout de cette nouvelle voix, féminine, est ainsi venu offrir aux trois Gentlemen plusieurs avenues jusqu’alors restées inexplorées dans leurs tournées précédentes. Car bien que l’époque des crooners ait majoritairement été portée par des interprètes masculins, plusieurs dames y ont fait leur marque, à commencer par Ella Fitzgerald ou encore Natalie Cole. Ces nouveaux titres s’ajouteront donc au programme entièrement revu pour cette nouvelle tournée.

La suite ?

Bien que les dates de spectacles s’arrêtent le mois prochain, il n’est pas dit pour autant que l’aventure Forever Gentlemen prendra fin de sitôt. Même si rien n’est encore confirmé, Roch Voisine n’écarte pas la possibilité d’enfiler à nouveau le smoking pour une éventuelle tournée supplémentaire.

« On est tous très occupés chacun de notre côté, alors tout dépend du timing. Mais c’est le genre de projet qui peut se reprendre dans une année ou deux. Ou peut-être qu’on pourrait ouvrir la porte encore plus grande pour accueillir d’autres chanteurs dans l’équipe. Mais on n’est pas encore rendus là. On verra en temps et lieu », avance-t-il.

►La tournée Forever Gentlemen s’arrête, entre autres, au Théâtre Saint-Denis de Montréal ce soir, puis au Capitole de Québec les 14 et 15 juin.