PLQ-PQ face aux défis de la refondation

Le PQ qui lutte pour sa raison d’être avait déjà tenu un conseil national, les 23 et 24 mars à Trois-Rivières, et annoncé une feuille de route devant le mener à sa refondation (voir « Oui, le Parti québécois a toujours sa pertinence », ma chronique du 18 mars 2019).

Mais l’arrivée de la Coalition avenir Québec au pouvoir a changé la donne. Elle occupe le champ nationaliste à droite et au centre. À gauche du spectre, Québec solidaire navigue entre la souveraineté et le multiculturalisme, et gruge dans l’électorat indépendantiste et fédéraliste.

Fort de son passé de plus d’un siècle et demi d’histoire et de sa contribution immense au développement économique et social du Québec, le PLQ, sous la gouverne de M. Couillard, a gaspillé ce capital d’estime, renié ses valeurs et endommagé son image de marque.