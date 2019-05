Saskatchewan: la taxe carbone sera la question de l’urne, pense Scott Moe

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a annoncé samedi vouloir porter son combat juridique contre la taxe carbone fédérale devant la Cour suprême et qu’ultimement, les Canadiens se prononceront à ce sujet au cours des élections d’octobre.

«Ce que nous faisons et continuerons de faire chaque jour, c’est utiliser tous les outils de notre boîte à outils pour bloquer la taxe carbone qui nous est imposée par Trudeau, parce qu’à l’évidence, cela ne fonctionne pas en Saskatchewan. Ça ne réduit pas les émissions » de gaz à effet de serre, a indiqué Scott Moe au micro du Roy Green Show sur Global News Radio.

Le premier ministre a fait cette déclaration après que la Cour d’appel de sa province a déclaré la veille dans une décision partagée constitutionnelle l’imposition d’une taxe sur le carbone aux provinces réfractaires à l’idée.

Scott Moe a ainsi confirmé qu’il porterait la décision devant la Cour suprême du Canada, mais que le devenir de la taxe se jouera dans l’urne.

«Les élections fédérales se dérouleront en octobre, et je suppose que le choix aura lieu à ce moment-là, a déclaré Moe. À ce moment-là, nous verrons les Canadiens prendre une décision concernant non seulement la taxe sur le carbone, mais aussi l'idéologie générale qui va définir nos industries - nos industries génératrices de richesse - non seulement dans l'Ouest canadien, mais dans l'ensemble du pays.»

La décision de la Cour d’appel de la Saskatchewan a été reçue de manière partagée, à rappeler Global News. Si les environnementalistes et les experts des changements climatiques ont applaudi la décision, il en est tout autre pour l’industrie pétrolière ou les petites entreprises.