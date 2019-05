«Tout savoir en 5 minutes» remporte le prix Hubert-Reeves

Le livre Tout savoir en 5 minutes des Éditions du Journal a remporté le prix Hubert-Reeves dans la catégorie grand public au gala des Grands prix du journalisme de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, dimanche soir, à Montréal.

Cette œuvre tirée des pages «En 5 minutes» du Journal de Montréal et du Journal de Québec a été choisie parmi les finalistes par l’Association des communicateurs scientifiques.

Remis depuis 2011, le prix Hubert-Reeves tient à souligner la production de livres de vulgarisation scientifique et à stimuler la culture scientifique de qualité au Québec et au Canada.

Ce livre rassemble plus de 220 schémas explicatifs dans cinq catégories : nature et environnement, histoire, santé, science et technologie ainsi que sport.

Bien connue des lecteurs du Journal de Montréal et du Journal de Québec, la page «En 5 minutes» décrypte de manière simple, en images et en textes, des sujets qui peuvent autrement sembler complexes.