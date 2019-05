Une prof qui insulte des élèves et crie

Deux mères et leurs filles dénoncent le « laxisme » de la Commission scolaire de Montréal qui maintient en poste une enseignante qui aurait l’habitude de faire des crises de colère, d’insulter et d’humilier les élèves.

Cette enseignante de français de 5e secondaire serait toujours en poste à l’école Sophie-Barat, dans le quartier Ahuntsic, malgré les plaintes de plusieurs parents et élèves.

L’enseignante aurait déjà lancé des insultes comme « conne » et « cave » à des élèves et aurait tendance à exploser de colère de façon imprévisible, criant par la tête des jeunes, disent les élèves.

Depuis, Jasmine a changé de classe et ses notes ont été révisées par un autre correcteur. Mais sa mère s’inquiète pour les autres élèves.

Ce genre de cas n’est pas isolé. Mais ils sont de moins en moins fréquents, assure Hélène Bourdages de l’Association montréalaise des directions d’établissement. Par exemple, crier en classe n’est plus acceptable.

« Ma fille est terrorisée [...] Et pendant ce temps, on tente d’inculquer aux jeunes le respect et l’importance de ne pas intimider les autres », ironise la mère de Frédérique [nom fictif].