PROULX, Jean-Paul



Au Centre Hospitalier Ste-Marie de Trois-Rivières, le 26 avril 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé Jean-Paul Proulx. Il rejoint son épouse Colette Lévesque et sa fille Nathalie.Il laisse dans le deuil ses enfants Chantal (feu Robert Germain), Carole (François Gagnon), Jean-François (Angela Gyapjas), ses petits-enfants Karine, Stéphanie, Mathieu, Maxime, Laurie, Nathalie, Roxanne, Amanda, Emma, ses arrière-petits-enfants Maïté, Laeticia, Raphaël, Olivier, son frère Marc, sa soeur Noëlla ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 10 mai 2019 de 12h à17h et 19h à 20h au Complexe funéraire Urgel Bourgie / St-François d'Assise, 6700 Beaubien est, Montréal.Suivra une liturgie de la Parole à 20h en la chapelle du complexe.