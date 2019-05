GIGUÈRE, Jeannette

(née Vaillancourt)



Autrefois de Saint-Joseph-du-Lac, le 1er mai 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Jeannette Vaillancourt épouse de feu Lucien Giguère.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude (Micheline), Normand (Louise), Ghislaine (Jean-Guy), Odette, Denis (Francine), Serge (Lynda), Jean-Yves (Linda) et Sylvie (Marc), ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa soeur Soeur Madeleine c.s.c., son frère Guy ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 10 mai de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 11 mai dès 9h au:SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC(450) 473-5934Les funérailles auront lieu le samedi 11 mai à 11h en l'église Saint-Joseph-du-Lac 1028, Chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac et de là au cimetière paroissial.