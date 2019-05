LACROIX, Jeannine



À Montréal, le 3 mai 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée Soeur Jeannine Lacroix (Soeur Marie-Viateur-de-la-Croix) de la Congrégation des Soeurs de Sainte-Croix.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil sa soeur Huguette Lacroix (Armand Pelletier), ses frères Roma (Denise Beaudoin) et Renald (Suzanne) ainsi que ses neveux et nièces et des amies très fidèles.Elle sera exposée au :900 CÔTE-VERTU, SAINT-LAURENTle mercredi, 8 mai 2019, à partir de 9h; une prière communautaire aura lieu à 9h45.Les funérailles seront célébrées dans la chapelle du Pavillon Saint-Joseph, le même jour, soit le mercredi 8 mai à 10h45 et elle sera inhumée au cimetière de la congrégation.