7 idées-cadeaux pour faire plaisir aux mamans

Dimanche prochain, on souligne la Fête des mères. Dans votre entourage, quelle soit votre belle-mère, votre grand-mère, votre sœur ou encore votre meilleure amie, les mamans méritent grandement qu’on les célèbre en grand!

De la maman sportive à la maman chic, je vous ai déniché 7 idées-cadeaux pour faire plaisir aux femmes de vos vies.

1. Pour la nouvelle maman : un magnifique pyjama de La Vie en Rose

Photo courtoisie

Être belle et confortable, même en plein milieu de la nuit? Pourquoi pas! On n’y pense pas souvent, mais de donner un magnifique pyjama à une nouvelle maman, n’est pas une bête idée! La chaîne de boutiques La Vie en Rose offre une panoplie de beaux modèles avec des camisoles aux larges bretelles, des chemises de nuit et des bas de cotons pour les mamans à la recherche de confort, mais aussi de style!

*À partir de 22,95$ - Dans toutes les boutiques La Vie en Rose ou en ligne https://www.lavieenrose.com

2. Pour la maman sportive : Le super legging de Moov Activewear

Photo courtoisie

Pour toutes les mamans actives, vous devez absolument découvrir la marque québécoise Moov Activewear, fondée par deux sœurs : Stéphanie et Geneviève Tremblay. Ensemble, elles ont créé un legging d’entraînement taille haute, conçu pour toutes les silhouettes et pour tous les sports. Les vêtements sont fabriqués à Montréal et le textile s’ajuste à la morphologie féminine. Grâce au confort et la respirabilité, votre maman ne pourra plus s’en passer!

* À partir de 100 $ - Disponible en ligne https://moovactivewear.com/

3. Pour la maman pressée : La boîte cocooning de Moi d’abord

Photo courtoisie

Pour les mamans toujours pressées, il est important de prendre du temps pour soi. C’est pourquoi, l’entreprise Moi d’abord lance une deuxième édition de boîte cocooning, qui nous oblige à arrêter le temps et de profiter des petits plaisirs de la vie. Dans cette fameuse boîte, on y trouve une panoplie de produits pour le bien-être absolu : brume pour le visage à l’eau de rose de Bkind, une chandelle Éternelle à la bergamote d’Innerbeauty, un baume à lèvres rosé de Mélia et d’autres choses tout aussi emballantes.

* À 68,95$ - en ligne seulement au https://moidabord.ca

4. Pour la maman coquette : La nouvelle collection printanière de Mélanie Lyne

Photo courtoisie

Du look bureau à la tenue du week-end, la maman coquette est toujours tirée des quatre épingles et recherche toujours des pièces prêt-à-porter pour renouveler sa garde-robe. Les boutiques Mélanie Lyne propose donc leur nouvelle collection printanière Envie d’évasion, composée de magnifiques vêtements aux motifs floraux, aux couleurs vibrantes, aux détails de similicuir et de suédine. Ces styles se portent autant de jour au bureau qu’à l’apéro au soir. La mission est accomplie : coquette en tout temps!

*À partir de 65,00$ - Dans toutes les boutiques Mélanie Lyne et en ligne https://www.melanielyne.com/

5. Pour la maman fashionista : Des bijoux signés Anne-Marie Chagnon

Photo courtoisie

La designer Anne-Marie Chagnon signe une nouvelle collection intitulée Vibration, qui s’adresse à la femme qui aime s’amuser avec les accessoires et ajouter une touche unique à ses tenues. Des boucles d’oreilles aux bagues, les bijoux sont colorés et éclectiques, avec des formes arrondies et fluides qui se marient avec la matière brute. La créatrice fait un clin d’œil amusant aux années 80. La maman fashionista reconnaîtra donc ses classiques!

* À partir de 28,50$ -La boutique-atelier au 5333 avenue Casgrain ou en ligne https://annemariechagnon.com

6. Pour la maman « poule de luxe » : Les fragrances Dior

Photo courtoisie

À l’inauguration de la nouvelle adresse beauté Holt & Renfrew, la prestigieuse Maison Christian Dior a ouvert sa première boutique exclusive de fragrances de luxe qui comprend 23 flacons de jus artisanaux, des chandelles de luxe, des crèmes pour le corps et des savons à main. Monsieur Christian Dior affirmait qu’une tenue se complétait par le jet d’un parfum! De plus, il est possible de faire personnaliser votre cadeau à la station d’emballage. Chic, chic, chic!

* À partir de 130 $ - Disponible à la Maison Christian Dior chez Holt & Renfrew – 1307 rue Sainte-Catherine Ouest

7. Pour la maman écolo : Des produits bio et artisanales de La Maison Lavande

Photo courtoisie

L’entreprise familiale La Maison Lavande s’est donnée comme mission d’offrir des produits de qualité, véganes et doux pour l’environnement. Cette saison, de nouveaux produits de beauté pour le visage à base de lavande ont été lancés tels que l’huile démaquillante, la crème lumière et la crème anti-acné. De plus, la nouvelle collection Pivoine et Lavande s’ajoute à ces nouveautés, avec une lotion pour le corps, un gel douche, une crème à mains, un savon en barre et plus encore.

* À partir de 6,95$ - en boutique ou en ligne https://www.maisonlavande.ca