À propos du droit de pleurer un animal de compagnie

J’ai lu avec intérêt la lettre du monsieur qui trouvait ridicules les pleurs de ses beaux-parents à l’occasion du décès de leur chien. Dans son esprit de gars élevé sur une ferme et à qui on avait toujours dit que l’animal était inférieur à l’humain, je comprends qu’il attribue un certain ridicule à cette situation. J’ai été élevé dans un milieu où il y avait de animaux autour, des chiens comme des chats que je câlinais à l’occasion, mais sans plus.

Mais depuis que j’ai un petit chien dont je prends un soin jaloux pour qu’il ne manque de rien, je me rends compte de son importance dans ma vie. Il me donne un amour inconditionnel qui vaut une fortune à mes yeux. Je le sens prêt à tout pour faire mon bonheur et c’est réciproque. Alors quand il partira, je suis convaincu que je vais le pleurer, car on pleure toujours son meilleur ami.

Martin

Même si je partage avec vous l’idée qu’un animal de compagnie soit important dans une vie et qu’on le pleure à son départ, j’espère que vous pouvez aussi compter sur la présence d’au moins un être humain qui vous soit cher?