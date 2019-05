LEFEBVRE, Raymond



Le 26 avril 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Raymond Lefebvre, fils de feu Ricardo Lefebvre et de feu Alexina Dumouchel.Il laisse dans le deuil ses enfants, France (Mario), Martin et Sophie (Stéphane), ses trois petits-enfants, Maxime, Samuel et Arielle, la mère de ses enfants, Lise Forgues, son amie de coeur Lise Couturier, son frère Robert (Lisette), ses belles-soeurs, neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 9 mai de 14h à 20h à la:Un hommage lui sera rendu au salon.