Découverte des corps d'une mère et de son bambin à Calgary

CALGARY – Les corps d'une mère et de sa petite fille de 22 mois ont été découverts, lundi, dans une région forestière de la région de Calgary, tandis qu'un homme a été arrêté, mettant fin à plus de deux semaines de recherche.

Jasmine Lovett, une femme de 25 ans, et la petite Aliyah Sanderson avaient d'abord été portées disparues par la police de Calgary le 24 avril, bien qu'elles n'avaient pas été vues depuis déjà une semaine à ce moment-là. Dès le début de son enquête, la police a évoqué la possibilité que la mère et son enfant aient été tués.

L'enquête a finalement mené les enquêteurs du côté de Grizzly Creek, à l'ouest de Calgary, où leurs craintes se sont confirmées. Les deux corps devaient faire l'objet d'une autopsie et être formellement identifiés lundi. La cause des décès n'a pas été précisée.

La police a aussi annoncé avoir arrêté un suspect, un homme qui avait déjà été interpellé pour être interrogé il y a deux semaines. La police n'a pas confirmé son identité, mais les médias locaux ont identifié le suspect comme étant Robert Lemming, un homme de 34 ans qui se trouvaient à être le propriétaire de Jasmie Lovett. Les deux victimes habitaient avec Lemming depuis sept mois, a précisé le Calgary Herald.

Robert Lemming avait parlé au «Herald» plusieurs fois ces dernières semaines, disant ne pas avoir de mots pour exprimer ce qu'il ressentait vis-à-vis de la disparition de Jasmine Lovett et de sa fille.

La police a précisé que le suspect doit comparaître mardi et qu'il devrait faire face à des accusations.

La famille Lovett a remercié la police et tous ceux qui ont travaillé à retrouver Jasmine et Aliyah. «Nos vies sont dévastées et nos cœurs sont lourds. Nous tentons de comprendre comment cette tragédie a pu arriver à nos proches», a fait savoir la famille dans une brève déclaration transmise aux médias par la police de Calgary.