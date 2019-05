REM: prolongements vers le sud et le nord à l’étude

D’autres grands chantiers de transport collectif pourraient voir le jour dans la région montréalaise, alors que Québec a annoncé lundi le lancement d’études préliminaires pour des prolongements du REM vers le nord et le sud et pour un nouveau système de transport dans l’Est de Montréal.

CDPQ Infra étudiera les tenants et aboutissants de prolongements du Réseau express métropolitain (REM) vers le nord, pour desservir le centre de Laval, ainsi que vers le sud, pour atteindre les secteurs de Chambly et de Saint-Jean-sur-Richelieu.

«La mobilité, l'accessibilité et la variété de l'offre de service en transport collectif constituent un enjeu majeur, tout comme la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, nous réitérons notre engagement en ce sens en confirmant que CDPQ Infra analysera le prolongement du REM dans des axes hautement stratégiques de la région métropolitaine», a fait savoir le ministre des Transports François Bonnardel par voie de communiqué.

Le président et chef de la direction de CDPQ Infra, Macky Tall, a affirmé que son organisation mobiliserait rapidement ses équipes «pour étudier avec rigueur des solutions optimales en regard des priorités établies par le gouvernement du Québec pour la région métropolitaine de Montréal».

Pour l’instant, le REM comptera 26 stations couvrant 67 km de réseau, et la première antenne, celle de la Rive-Sud, sera mise en service en 2021.

Est de Montréal

Un nouveau système de transport collectif électrique pour relier l'est de Montréal et le secteur du cégep Marie-Victorin au centre-ville sera aussi à l’étude, a annoncé le gouvernement.

«La concrétisation d'un projet de système de transport collectif électrique pour relier l'Est de Montréal et Rivière‐des‐Prairies au centre-ville répondrait aux objectifs énoncés dans la Déclaration pour revitaliser l'Est de Montréal convenue en décembre 2018 entre votre gouvernement et la Ville de Montréal. Cette amélioration de l'offre de service en transport collectif viendrait grandement faciliter les déplacements des citoyens de ces secteurs», a fait savoir la ministre déléguée aux Transports Chantal Rouleau, aussi responsable de la métropole.

Ces annonces ont été diffusées conjointement par les deux ministres ainsi que par celui des Finances, Éric Girard.