Granby: la mère de la fillette veut distribuer les 1700 toutous

La mère biologique de la fillette de Granby morte la semaine dernière des suites de mauvais traitements souhaite que les 1700 toutous déposés sur les lieux du drame en l’honneur de la petite victime soient distribués aux familles dans le besoin.

La femme, qui a contacté TVA Nouvelles, a récupéré la totalité des peluches et veut les remettre d’un seul coup à un organisme qui va se charger de les redistribuer gratuitement à la collectivité. Elle insiste d’ailleurs pour qu’elles soient données, et non vendues.

Toute la semaine, des gens touchés par la mort de la fillette de 7 ans ont défilé devant la résidence où elle a vécu l’enfer avant de rendre l’âme, mardi dernier.

Certaines personnes expliquaient d’ailleurs avoir fait parfois jusqu’à une heure de route pour se recueillir sur le site du mémorial, où certains d’entre eux ont déposé toutous, pensées, bougies et autres. Le lieu de recueillement collectif a finalement été démantelé dimanche.