Je sors, je reste

Coup de cœur

Lancement

Blues From Another Planet de Jim Zeller

Photo courtoisie

Le musicien qui a joué avec entre autres Bob Dylan, BB King, Robert Charlebois, Nanette Workman et Éric Lapointe lance ce soir son sixième album. Jim Zeller est reconnu pour son talent à l’harmonica et sa musique blues. Sur ce nouvel opus de 9 chansons, il reprend entre autre la chansons The Man with the Harmonica d’Ennio Morricone qu’on connaît grâce au film culte Il était une fois dans l’Ouest.

Ce soir à 18h au Rosewood, 60 Rue Saint-Jacques

Je sors

Lancement

Entre Temps de Léa Jarry

Photo courtoisie

Celle qui a été choriste pour plusieurs artistes de renom au cours des 10 dernières années a finalement décidé de lancer son propre projet solo. Léa Jarry présentera ses compositions originales ce soir à Montréal et le mini-album aux sonorités country-folk sera disponible en magasin dès le 10 mai.

Ce soir à 17h au Verre Bouteille, 2112 avenue du Mont-Royal Est

Théâtre

La fissure

Photo courtoisie

Amélie Dallaire a écrit et mise en scène la pièce La Fissure dans laquelle elle joue avec Mathieu Quesnel. L’œuvre raconte la fin d’une relation amoureuse. Les deux sont incapables de bien communiquer. Fred revient du travail et retrouve sa conjointe accroupie dans l’obscurité avec les fenêtres recouvertes de sacs à poubelle.

Ce soir à 19h à la Petite Licorne, 4559 rue Papineau

Opéra

Carmen

Photo courtoisie

La version du cinéaste Charles Binamé du grand classique du monde de l’opéra, Carmen, est sur les planches de la Place des Arts pour quelques soirs. La distribution est entièrement canadienne. La mezzo-soprano Krista de Silva interprète le rôle principal et le ténor Antoine Bélanger joue le brigadier Don José. Alain Trudel dirige l’Orchestre Métroplitain dans cette version québécoise de Carmen.

Ce soir à 19h30 à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, 175 rue Sainte-Catherine Ouest

Vernissage

Les petits papiers

Photo courtoisie

L’artiste Marie-José Dustave s’est inspiré dans la chanson Les petits papiers de Serge Gainsbourg pour créer cette série d’œuvres. Elle a utilisé du papier qui nous entoure dans notre quotidien pour ses créations amenant aussi à réfléchir sur la présence du papier dans notre société.

Ce soir à 17h30 à l’Espace Cascades de la TOHU, 2345 rue Jarry Est

Variété

Ouff

Photo courtoisie

Cette œuvre multidisciplinaire est écrite et jouée par l’artiste Alexis O’Hara. Elle mélange discours scénarisés et improvisés, traitements vocaux et costumes gonflables. La pièce porte à réfléchir sur les privilèges des blancs, le capitalisme et la ménopause.

Ce soir à 20h à La Chapelle, 3700 rue Saint-Dominique

Je reste

Télé

Supernature

Photo courtoisie

Dans cette série documentaire, on suit Kalina Raskin, la directrice du réseau français en biomimétisme, qui rencontre des gens qui s’inspirent de la nature et de sa capacité d’adaptation incroyable dans leurs métiers. Ce soir, le thème de l’épisode est l’adhérence qui a été étudiée sur les geckos, le lierre, les requins et les cigales.

Ce soir à 20h sur Planète+

Livre

Mes comptines du monde à écouter

Photo courtoisie

La musicienne Maryse Letarte et l’illustratrice Lilidoll allient leurs talents dans cette œuvre qui a pour objectif d’initier les enfants à la musique du monde. Le livre comprend aussi un disque de 10 chansons à écouter tout en lisant les paroles dans le livre illustré avec des couleurs vives.

Sorti en librairie le 25 avril

Album

ZayZay de FouKi

Photo courtoisie

La série de Zay se poursuit chez FouKi avec ce nouvel album intitulé ZayZay. Le rappeur québécois s’est bien entouré pour ce troisième opus qui comprend 18 chansons. On y retrouve en autre des collaborations avec le Belge ISHA, le Parisien Lord Esperanza, Koriass, Vendou ou encore Alaclair Ensemble. Le lancement aura lieu samedi au Club Soda.

Sorti le 3 mai