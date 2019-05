La faute aux Gère-Mène

L’homme qui t’écrit ce matin pour dire qu’il en a marre des féministes et qui attribue au seul « mouvement féministe » d’émancipation des femmes la responsabilité de la tendance de certaines à devenir des Gère-Mène, devrait se tourner vers le passé de la nation québécoise pour comprendre l’origine de ce phénomène.

Comment pense-t-il que les Québécoises du siècle dernier, enceintes année après année, harcelées qu’elles étaient par l’église catholique pour agrandir leur famille alors que leurs maris partaient aussi année après année au camp de bûcheron tout l’hiver pour payer la vie de tout le monde, auraient pu s’en sortir si elles n’avaient pas été capables de « Gérer et Mener »?

Elles prenaient soin de la marmaille, fendaient le bois pour chauffer le poêle, accouchaient à la maison aidées par une voisine quand le médecin ne pouvait pas s’y rendre, enterraient parfois elles-mêmes, faute de médecin et de médicaments, un ou deux de leurs enfants, et devaient se relever tout de suite de leurs couches pour préparer de quoi manger à leurs bouches affamées.

Si les femmes de cette époque, comme certaines de leurs descendantes d’ailleurs, n’avaient pas été des Gère-Mène, comment leurs maris auraient-ils fait pour prendre soin de leur famille en attendant de revenir du chantier? Réalise-t-il que son commentaire, fort méprisant d’ailleurs, visait tout autant les femmes de son âge que sa propre mère?

Nous somme en 2019, et même si les temps ont changé, il y a malheureusement toujours des hommes qui ont besoin de leur femme pour gérer et mener leur vie domestique, sinon leur carrière en prendrait un coup, et j’en sais quelque chose. Voici un aphorisme de Ghandi qui en dit long : « Ahimsa signifie amour infini, ce qui veut dire, à son tour, une capacité de souffrance infinie. Qui d’autre que la femme, la mère de l’homme, témoigne davantage de cette capacité. Seule la femme pourra faire la Paix sur Terre. »

Ellen Donovan

Votre description des femmes d’autrefois est des plus justes. Tout comme votre affirmation à l’effet qu’il reste encore de nos jours des femmes qui tiennent le fort de leurs familles, même si c’est plus rarement, d’abord parce que la vie a évolué et que les hommes aussi ont évolué.

En ce qui concerne l’aphorisme de Gandhi, il date aussi d’une autre époque et vient de la bouche d’un homme qui a vécu dans une toute autre culture que la nôtre. Même au risque de déplaire à certaines femmes, et à la lumière de certains évènements on ne peut plus canadiens, permettez-moi aussi d’émettre un gros doute sur le réalisme de sa dernière phrase.