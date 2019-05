Laïcité : Legault lance un nouvel appel au calme

Le premier ministre François Legault lance un nouvel appel au calme à la veille du début des consultations sur son projet de loi interdisant les signes religieux chez les employés de l’État en position d’autorité.

« Je fais encore un appel au calme pour s’assurer qu’on ait un débat, mais un débat qui est serein », a déclaré le premier ministre, en marge de l’annonce de la construction d’une école neuve, en Beauce.

Depuis son dépôt, le projet de loi sur la laïcité du gouvernement Legault a fait beaucoup réagir. Partisans et opposants à ce projet de loi se sont notamment confrontés, samedi dernier, lors de manifestations à Montréal.

« Oui, on a une liberté d’expression au Québec. Donc les gens qui sont pour, qui sont contre, ont le droit de s’exprimer, mais on doit faire ça dans le calme », a suggéré M. Legault.

Le débat se déplacera mardi à l’Assemblée nationale, où en tout, une vingtaine d’intervenants se feront entendre en commission parlementaire, cette semaine, et presque autant, la semaine prochaine.

Inflexible sur le fond

Même s’il demeure « ouvert » à recevoir, au cours des prochains jours, « des suggestions d’amendements, d’améliorations » du projet de loi, « sur le fond, je pense qu’il y a un consensus au Québec pour interdire les signes religieux aux personnes en autorité », a indiqué le premier ministre.

Rappelant que « ça fait 11 ans que le débat traine » dans l’espace public québécois, M. Legault demeure fixé sur l’objectif d’une adoption avant la fin de la session parlementaire, à la mi-juin.

« On doit convenir que la proposition (du gouvernement) est modérée, a fait valoir le chef caquiste. L’objectif qui est visé, c’est de rassembler les Québécois puis régler ça le plus vite possible, pour passer aux vraies priorités, entre autres, l’éducation. »

Pas question d’aller plus loin

Lors d’une mêlée de presse au Parlement, le ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, Simon Jolin-Barrette, a indiqué qu’il n’entendait pas aller plus loin que les interdictions déjà prévues dans sa pièce législative.

On sait notamment que le Parti québécois voudrait que la portée de la future loi sur la laïcité de l’État s’applique aussi dans les écoles privées subventionnées ainsi que dans les Centres de la petite enfance (CPE).

« Au niveau des interdictions, [...] on se limite aux personnes visées dans le projet de loi: les personnes en situation d’autorité, a dit le leader du gouvernement. Mais pour les modalités d’application, comment est-ce qu’on va faire ça, d’autres suggestions... Moi je suis ouvert. Je rentre avec une attitude de collaboration. »

Avec la collaboration de Catherine Bouchard, Le Journal de Québec

Parmi ceux qui seront entendus cette semaine :

MARDI

Djemila Benhabib, collectif citoyen pour l'égalité et la laïcité

Mouvement national des Québécoises et Québécois

Charles Taylor et Jocelyn Maclure, philosophes

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

MERCREDI

Nadia El-Mabrouk, professeure et conférencière

Association des Musulmans et des Arabes pour la laïcité au Québec

Gérard Bouchard, historien et sociologue

Centrale des syndicats du Québec

JEUDI