Le soleil encore présent cette semaine

MONTRÉAL – Le ciel restera majoritairement dégagé et ensoleillé cette semaine sur une bonne partie du Québec. Une zone de précipitations qui va traverser le Québec, mardi, va toutefois apporter de la pluie et faire baisser légèrement les températures.

La journée de lundi sera généralement ensoleillée pour tout le monde et les précipitations ne devraient débuter qu’au cours de la nuit. Côté températures, elles seront encore douces, il fera entre 8 °C et 20 °C sur le sud-ouest du Québec.

À Montréal et à Québec, le soleil sera de la partie et les averses débuteront vers minuit. Il fera respectivement 20 °C et 17 °C au cours de la journée.

Le temps sera nuageux mardi, les averses de pluie pourraient se poursuivre tout au long de la journée sur certains secteurs.

À Montréal, les nuages domineront, on prévoit 40 % de probabilité d’averses et un maximum de 15 °C. À Québec, la pluie tombera une bonne partie de la journée et il fera 14 °C.

Le ciel se dégagera de nouveau au cours de la nuit pour laisser la place à une belle journée, mercredi, malgré une baisse des températures. Le soleil dominera à Montréal et Québec et le mercure affichera 12 °C et 10 °C.

La journée de jeudi sera identique: soleil et températures douces pour tout le monde.

De la pluie pourrait venir gâcher la journée de vendredi, toutefois la fin de semaine devrait être ensoleillée.