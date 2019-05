Lenny Kravitz à Montréal et Trois-Rivières cet été

Le rockeur Lenny Kravitz et sa guitare électrique feront vibrer coup sur coup le Centre Bell et l’Amphithéâtre Cogeco cet été. L’Américain qui fêtera ses 55 ans en mai sera en spectacle le 30 août à Montréal et le lendemain à Trois-Rivières, a annoncé le promoteur evenko.

Il sera possible de se procurer des billets à compter de 10 h ce vendredi.

Développée autour de son plus récent album Raise Vibration paru l’an dernier, la tournée mondiale du même titre s’étendra pour un mois en Amérique du Nord, du 21 août au 21 septembre.

Le seul autre arrêt prévu au Canada est celui du 4 septembre au Budweiser Stage situé à Toronto.

Échelonnée sur 30 ans, la carrière studio de Lenny Kravitz, compte 11 albums, dont le total des ventes s’élève à plus de 40 millions d’exemplaires. On lui doit notamment les grands succès Are You Gonna Go My Way et Fly Away, ainsi qu’une très populaire relecture du classique American Woman.