Mesures d’urgence à Montréal : près de 250 000 $ en bottes et vêtements de pluie

Pour équiper ses intervenants sur le terrain à lutter contre les inondations, la Ville de Montréal s’est approvisionnée en bottes et vêtements de pluie, autorisant des dépenses additionnelles de 247 514 $ les deux dernières semaines d’avril.

Plusieurs dépenses reliées aux mesures d’urgence figurent dans la liste des factures et bons de commande signés par les fonctionnaires en avril dernier, qui sera déposée à la séance du conseil municipal du 13 mai.

Ces factures ont été recensées par le «24 Heures», mais il ne s’agit pas de l’ensemble des coûts reliés aux inondations. Aussi, des ressources pour lutter contre la crue des eaux étaient déjà en stock.

La Ville de Montréal a annoncé l’état d’alerte le 15 avril, puis est passée à des modes d’intervention supérieurs lui permettant de mobiliser plus de ressources les 18 et 25 avril, avant de déclarer l’état d’urgence le 26 avril, qui est toujours en vigueur.

Dans les jours suivant le déclenchement de l’état d’alerte, on recense environ 150 000 $ de factures de bottes de pluie et bottes diverses. Du 26 au 29 avril, près de 100 000 $ de bottes et vêtements de pluie ont été commandés.

Ainsi, en près de deux semaines (17 au 29 avril), la Ville a acheté des bottes et vêtements de pluie pour près d’un quart de millions de dollars.

Elle s’est approvisionnée chez trois fournisseurs, soit Acklands-Grainger, Centre du travailleur et Équipement de Sécurité Universel.

En outre, les fonctionnaires municipaux ont passé plusieurs commandes à Sacs Industriels Inc. pour de l’équipement visant à protéger les biens des inondations. Rouleaux de polythène, sacs de polypropylène, sacs de plastique et autres achats ont coûté environ 175 000 $.

La facture des rouleaux de polythène de différentes grandeurs dépasse 50 000 $. Plus de 80 000 $ ont été déboursés pour différentes sortes de sacs.

Quelques dépenses d’approvisionnement pour les mesures d’urgence :