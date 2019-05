Nouvelle tournée de Madonna: petites salles, gros prix

Les fans québécois de Madonna devront casser leur cochon pour voir la nouvelle tournée mondiale de l’artiste. Non seulement parce qu’aucun arrêt au Canada n’est prévu, mais parce qu’en décidant de délaisser les stades et les arénas au profit de salles plus intimistes, la chanteuse a fait grimper le prix des billets.

Au Brooklyn Academy of Music de New York, un théâtre de 2100 places où elle démarrera son Madame X Tour le 12 septembre, les prix varient de 70 $ (mini section au fond du niveau balcon) à 1025 $ (première rangée). Quant aux forfaits VIP, on parle de 1010 $ à 2700 $.

Il s’agit d’une tournée unique pour Madonna, qui a passé les 30 dernières années à donner des concerts devant des dizaines de milliers de personnes. Pour l’instant sept concerts à New York ont été confirmés (12, 14, 15, 17, 19, 21 et 22 septembre), quatre au Chicago Theatre (15, 16, 17 et 21 octobre) et cinq au Wiltern de Los Angeles (12, 13, 14, 16 et 17 novembre).

Elle s’arrêtera également au Colosseum du Caesars Palace de Las Vegas, au Boch Center Wang Theatre de Boston, au Met de Philadelphie ainsi qu’au Jackie Gleason Theatre de Miami. Ces représentations seront annoncées plus tard, tout comme celles qu’elle offrira au début de 2020 à Lisbonne, Londres et Paris.

Les billets seront distribués sous forme de loterie. Les fans ont jusqu’à vendredi pour soumettre leurs demandes au madonna.livenation.com.

L’album Madame X de Madonna sortira le 14 juin.

La dernière tournée mondiale de Madonna remonte à 2015-2016. Étalé sur trois continents, le Rebel Heart Tour avait enregistré des recettes de 228 millions $.