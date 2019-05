Parjure: un enquêteur obtient l’arrêt des procédures

Un enquêteur de la police de Montréal accusé de parjure et d’entrave à la justice a obtenu l’arrêt des procédures ce lundi au palais de justice de Montréal.

L’audience de ce matin devait être réservée à des vérifications du dossier, mais à la place, la Couronne a déposé un nolle prosequi, c’est-à-dire une requête pour faire tomber toutes les accusations dans son dossier.

Face à cette demande, la juge Myriam Lachance n’a pas eu le choix de clore le dossier en faveur de l’accusé, maintenant libre.

Selon ce qui avait été dévoilé lors de leur arrestation en 2016, les policiers auraient inventé des informations provenant de sources codées, afin d’obtenir un mandat de perquisition.

L’annonce des arrestations avait créé une onde de choc qui avait même incité le chef de police de l’époque, Philippe Pichet, d’organiser une conférence de presse.

«Personne n’est au-dessus des lois et les policiers ne font pas exception, avait-il dit. Nous nous sentons tous concernés lorsqu’un des nôtres traverse la ligne.»

Or, trois ans plus tard et même si les deux enquêteurs avaient été cités à procès au terme d’une enquête préliminaire, tout a fini par tomber à l’eau.

En novembre dernier, Chartrand avait obtenu l’arrêt des procédures à la demande de la Couronne. Et ce lundi, c’était au tour de Djelidi.

Photo Pierre-Paul Poulin

David Chartrand

Dans les deux cas, la Couronne n’a pas besoin de justifier sa demande, si bien qu’on ignore les raisons qui ont mené à cette fin abrupte.

On ignore également si Djelidi, qui était suspendu sans solde depuis le début des procédures, pourra récupérer son emploi.