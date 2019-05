Voici comment bien choisir votre voyage humanitaire

En collaboration avec

La définition du terme «voyage humanitaire» est encore vague. Volontourisme, coopération internationale, développement international et séjours de solidarité internationale... On ne sait plus où donner de la tête tant les termes diffèrent et se ressemblent à la fois.

Ces périples philanthropes dirigent les voyageurs des pays d’Amérique du Nord et d’Europe vers ceux d’Amérique du Sud, d’Afrique et d’Asie. Ils invitent à quitter son nid pour aller bâtir des écoles ou des établissements de soins de santé, planter des arbres ou encore enseigner un sport à des jeunes filles, comme l’a fait l’équipe de balle molle montréalaise dans la série Les Princes à Calcutta sur TV5.

Vous aimeriez vous aussi mettre la main à la pâte en offrant, aide, temps et compétences à des gens dans le besoin?

Voici quelques points à évaluer afin de bien choisir votre voyage humanitaire.

Avez-vous ce qu’il faut?

Entre le rêve et la réalité, l’écart peut parfois être assez grand. Le pays que vous visiterez aura certainement des mœurs, une culture et des installations très différentes de celles auxquelles vous êtes habitué.

Pour cette raison, les organismes recherchent des gens dotés d’une débrouillardise, d’une empathie et d’une endurance exceptionnelle pour participer à leurs missions.

TV5

Partir sur de bonnes bases

Afin que votre voyage porte ses fruits pour vous comme pour les gens que vous rencontrerez, il vous faut vous questionner sur vos réelles motivations.

«La condition des femmes à Calcutta est complètement différente de la nôtre. Nous voulions voir si le modèle du mouvement des Princes pouvait fonctionner malgré les différences.» - Léa Vinson, fondatrice des Princes

Un voyage humanitaire est avant tout un pas vers l’autre dans un contexte d’entraide et de partage. Plutôt que de vouloir « sauver » les habitants du pays, vaut mieux aborder le périple comme une expérience d’ouverture vers d’autres cultures... et surtout d’autres gens.

Les filles derrière le mouvement des Princes, par exemple, voient la pratique de la balle molle comme un outil d’entraide entre femmes. Leurs valeurs? Inclusion, diversité, estime, entraide et dépassement de soi.

Unsplash

Une multitude de possibilités

Bien que toutes les missions naissent de bonnes intentions, elles n’ont pas toutes l’effet désiré sur les communautés.

Au cours des dernières années, les voyages humanitaires ont été critiqués par certains experts et par des ONG. À moyen et à long terme, l’implication de main-d’œuvre étrangère au lieu de travailleurs locaux et les initiatives développées sans consultation de la population locale peut nuire au développement du pays.

Afin de faire une réelle différence, évitez de faire affaire avec une agence de voyages et contactez plutôt un organisme à but non lucratif comme Québec Sans Frontières, le CECI, le Book Humanitaire ou l’AQOCI.

Préparez-vous adéquatement

Bien qu’il comporte une partie importante de bénévolat, un voyage humanitaire n’est malheureusement pas exempt de frais. Vous devrez débourser pour payer le coût du transport (avion et déplacements au sein du pays), des vaccins (le nombre et le prix de ceux-ci varie en fonction du pays choisi), les frais à l’organisme ou à l’association, le visa, les assurances...

Avant de partir, renseignez-vous sur votre destination. Si possible, apprenez quelques mots et phrases de base dans la langue du pays. Familiarisez-vous avec les mœurs du pays que vous visiterez afin d’éviter des impolitesses involontaires!

Pour des voyages de longue durée, certains organismes vous demanderont d’assister à des formations et des rencontres préparatoires. N’en ratez aucune: elles seront l’occasion de faire la rencontre de vos compagnons de voyage, mais aussi de vous faire une tête quant à l’aventure qui vous attend.

Enfin, n’oubliez pas de préparer votre valise: emportez des vêtements appropriés à la température, aux intempéries et au travail physique.

TV5

Assurez-vous de faire une différence qui durera

L’implication des communautés locales est la clé d’un voyage humanitaire réussi. En fournissant les ressources et les outils nécessaires aux locaux, on s’assure que l’initiative mise en place répond à un besoin réel, mais aussi qu’elle perdurera.

Les Princes, par exemple, ont travaillé de concert avec l’organisme Le Book Humanitaire, qui se rend à Calcutta six fois par an.

«Les participants continuent notre mission balle molle avec les filles. Les filles continuent à jouer et nous recevons régulièrement des photos et vidéos de leurs matchs!» - Léa Vinson, fondatrices des Princes

Et en attendant de repartir, les filles travaillent sur des projets ici, au Québec, notamment avec des femmes en situation d’itinérance. L'implication locale reste leur mission première.

Comme tous les voyages, les séjours de coopération internationale sont riches en rencontres. Partir à la rencontre d’autres cultures, c’est aussi partir à la rencontre de soi: sur cette grande planète, nous souhaitons tous nous comprendre, partager et être écoutés.

Suivez l’émission Les Princes à Calcutta à TV5 pour découvrir le voyage humanitaire de seize filles qui font une différence sur le terrain.