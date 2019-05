Projet de loi sur le transport rémunéré de personnes : L’administration Plante demande un «réflexe Montréal»

La Ville de Montréal déplore l’absence d’un «réflexe Montréal», tenant compte des spécificités de la métropole, dans le projet de loi sur le transport rémunéré de personnes par automobile, et souhaite garder un contrôle sur cette industrie dans son territoire.

«L’écosystème des transports est complexe à Montréal (...). C’est important que la Ville de Montréal puisse garder une marge de manœuvre sur sa mobilité. Ce qu’on déplore dans le cadre du projet de loi 17 c’est qu’il n’y a aucun «réflexe Montréal», il n’y a aucune disposition qui nous permette d’assurer ce contrôle et d’assurer la qualité», a déclaré lundi matin Sophie Mauzerolle, conseillère associée à l’urbanisme et à la mobilité au comité exécutif de la Ville et présidente du conseil d’administration du Bureau du taxi de Montréal.

Si le projet de loi «est adopté tel quel, on n’aurait plus aucun contrôle sur l’industrie du taxi qui est quand même un joueur important de la mobilité à Montréal», a fait valoir Mme Mauzerolle. «Pour vous donner un exemple, on aurait plus de contrôle sur les trottinettes en libre-service que sur le transport rémunéré de personne.»

Mme Mauzerolle et Eric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme et de la mobilité au comité exécutif, participeront à la consultation sur le projet de loi vers 17 heures à Québec. Le contrôle de la mobilité et de la qualité du service de taxi sur le territoire Montréalais, la collecte des données et la question de l’équité seront notamment abordés.