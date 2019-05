Projet Royalmount: Carbonleo veut consulter des experts ainsi que le public

Le promoteur du controversé projet immobilier Royalmount effectuera une série de consultation auprès de la population et d’experts afin de bonifier ses plans pour la création d’un pôle commercial et résidentiel à l’angle des autoroutes 15 et 40 à Montréal.

L’entreprise Carbonleo compte ainsi présenter une nouvelle version de son initiative

cet automne à la suite de ces consultations en personne et en ligne.

Ce vaste projet immobilier a été critiqué parce que cela accroitrait notamment le trafic dans une zone déjà extrêmement congestionnée. D’autres ont aussi remis en question la pertinence de créer un autre gros centre commercial qui viendrait concurrencer le centre-ville.

«Depuis plusieurs mois, nous écoutons activement les Montréalais et les diverses parties prenantes entourant le projet. Nous voulons maintenant aller plus loin. Nous solliciterons idées et opinions alors que nous entamons une nouvelle phase de planification et d'amélioration de la conception de notre projet», a affirmé le président et chef de la direction de Carbonleo, Andrew Lutfy, par communiqué, lundi matin.

La compagnie dit avoir eu des discussions «très constructives avec la Ville de Mont-Royal, la Ville de Montréal et le groupe de travail consacré à repenser la mobilité dans le secteur de Namur-De la Savane créé par le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal».

Les détails concernant les consultations à venir seront annoncés dans les prochaines semaines.

«Nous sommes engagés à communiquer de façon plus efficace. Notre vision a toujours été de rassembler les gens dans un environnement de vie durable qui puisse faire la fierté de tous ceux qui partagent l'amour de notre merveilleuse ville. Nous communiquerons mieux notre raison d'être tout en rassemblant différentes idées qui la rendront encore plus forte», a précisé M. Lutfy.

Royalmount est un projet de 2 milliards $ qui accueillerait des boutiques, des hôtels, des espaces à bureaux, des restaurants, des salles de spectacles et des salles de cinéma, de même qu’un volet résidentiel.