«Serge Fiori – Seul ensemble»: deux autres supplémentaires à Québec

La troupe du Cirque Éloize a ajouté deux autres représentations de son spectacle Serge Fiori – Seul ensemble pour sa virée à Québec, du 20 juin au 14 juillet. En plus des nombreuses dates déjà annoncées, les danseurs et acrobates seront également sur scène au Théâtre Capitole, les 9 et 10 juillet.

Ces deux supplémentaires portent à 26 le total de rendez-vous qui seront proposés dans la Vieille Capitale.

Il est déjà possible de réserver des places en ligne.

Ayant connu un vif succès à Montréal en mars dernier, l’œuvre mariant les arts circassiens aux chansons de Serge Fiori – comme Aujourd’hui je dis bonjour à la vie et Viens danser – sera offerte à 12 autres reprises dans la métropole à compter du 26 septembre au Théâtre Saint-Denis.

On doit l’univers sonore de Serge Fiori – Seul ensemble à Serge Fiori, mais aussi Louis-Jean Cormier et Alex McMahon. La mise en scène est quant à elle une réalisation de Benoit Landry.