Spider-Man: Far From Home: la nouvelle bande-annonce «divulgâche» Avengers: Endgame en plus d’être spectaculaire...

Bonne nouvelle! On a droit, ce matin, à une nouvelle bande-annonce de Spider-Man: Far From Home, film qui vient conclure la présente saga de l’Univers Marvel (en effet, Avengers: Endgame n’était pas la conclusion de la présente vague de films selon les frères Russo, architectes de l’univers filmique).

Mauvaise nouvelle: elle commence avec un avertissement invitant les cinéphiles qui n’ont pas encore vu Endgame à détourner le regard.

Et, là, Pèse sur start est pris en (un délicieux) sandwich entre celles et ceux qui ont vu le film et les cinéphiles qui attendent toujours.

Histoire de s’éviter quelques courriels de plaintes, on va se limiter à une liste de trucs abordés dans cette bande-annonce...

Encore là, pour les gens qui voudraient se garder des surprises pour Far From Home: on va demeurer évasif pour Endgame, mais on va se lâcher lousse pour cette bande-annonce.

OK là?

Bon. Allons-y...

Voici donc ce qu’on aborde dans cette bande-annonce...

1. La relation entre Spider-Man et Iron Man.

2. La relation entre Spider-Man et Nick Fury.

3. Les vacances européennes de Peter Parker.

4. Mysterio – un vilain dans le comic book – pourrait être un allié (on note le conditionnel) des Avengers dans l’univers filmique Marvel.

5. Le concept de l’univers multiple (déjà présent dans les comic books Marvel et abordé dans Doctor Strange et Endgame, notamment) reviendrait en force ici. Est-ce qu’on prépare ici le terrain pour une arrivée prochaine des X-Men et autres Fantastic Four dans le MCU? Croisons les doigts.

6. Spider-Man a une nouvelle tenue noire. Est-ce un symbiote!? Est-ce qu’on pointe vers Venom? On en doute (ça semble plus être une tenue d’espionnage, disons), mais on le note quand même...

7. Mary-Jane Watson semble avoir deviné que Peter est bel et bien Spider-Man. Comme dans la vraie vie, Tom Holland – qui a «spoilé» plus d’un secret de tournage des films du MCU – est incapable de conserver un secret ici.

8. Les vilains du film semblent être les Elementals, des extra-terrestres contrôlant le feu, l’eau, la terre et le vent. Mais comme Mysterio est un maître des illusions, peut-être que...

9. La bande-annonce se termine avec une réinterprétation orchestrale du fameux thème de la série animée Spider-Man et ça vient du bien à l’âme!

Voici donc la bande-annonce!

Le film arrive en salle le 2 juillet. Patience en attendant!