Un bénéfice net de 345 millions $ pour Air Canada

MONTRÉAL | Air Canada a annoncé avoir réalisé un bénéfice net de 345 millions $ au premier trimestre 2019, alors que la compagnie avait enregistré une perte de 203 millions $ l’an dernier pour le trimestre correspondant.

«Ont contribué à ces réalisations deux initiatives stratégiques essentielles mises en œuvre en début du trimestre, génératrices de résultats supérieurs aux prévisions: l'acquisition du programme de fidélisation Aéroplan et la conclusion d'un nouveau contrat d'achat de capacité avec Chorus Aviation portant sur les services de transport aérien assurés par Jazz», a indiqué Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada.

Le transporteur aérien a annoncé une hausse de 382 millions $ de ses revenus qui se sont établis à 4,453 milliards $ pour les trois premiers mois de son année financière, par rapport au 4,071 milliards $ pour le premier trimestre 2018.

Au premier trimestre de 2019, les produits passages ont atteint le montant de 3,8 milliards $, en hausse de 9,4 % par rapport au premier trimestre 2018. L'accroissement des produits passages réseau est attribué à la hausse de 5 % du rendement unitaire et à l'amplification de 4,2 % du trafic.

Le coefficient d’occupation de ses sièges a perdu 0,4 point de pourcentage par rapport à l’année dernière pour s’établir à 81,8 %. Quant à ses dépenses en carburant, elles ont augmenté de 2,2 millions $, une hausse de 3 %.

L'interdiction de vol des appareils 737 MAX de Boeing décidée par Transports Canada et d'autres organismes de réglementation a entraîné le retrait inattendu de 24 avions du parc aérien d’Air Canada au cours des 18 derniers jours du trimestre, «facteur qui a eu des répercussions sur les coûts et le chiffre d'affaires», a souligné M. Rovinescu.

«Notre équipe a sans délai mis en œuvre plusieurs mesures d'atténuation importantes, notamment la conclusion de nouveaux contrats de location et la prolongation de contrats en vigueur, le recours à d'autres transporteurs afin d'exploiter certaines liaisons et le regroupement des vols et des fréquences, mesures qui nous ont permis de préserver environ 98 % de notre service aérien à compter de la date de l'interdiction de vol jusqu'au 30 avril», a-t-il ajouté.