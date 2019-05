Un condo à vendre pour 599 000$ vous donnera l’impression de vivre dans un hôtel de luxe à longueur d’année

Passer un week-end dans un hôtel de luxe pourrait devenir votre quotidien si vous achetez ce magnifique condo à vendre au coût de 599 000$.

Le logement est situé au 11e étage d’un immeuble de luxe dans le quartier Ville-Marie. La vue sur Montréal y est tout simplement magnifique et la luminosité est incomparable.

En plus d’un espace moderne et au goût du jour, le logement possède une chambre, un joli balcon, une salle d’eau et une salle de bain complète avec plancher chauffant.

Les habitants de l’unité ont aussi accès à un «locker» au sous-sol, un garage et de magnifiques espaces communs, dont un grand gym, une piscine intérieure et une piscine extérieure, de grandes terrasses avec barbecues et plus encore.

Tous les détails de ce condo à vendre, ici.

Pour visiter les maisons et apparts de vos vedettes préférées, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!