Une 8e édition de «La Voix» à TVA en 2020

Le plus populaire concours télévisé musical au Québec sera de retour l’an prochain. Le plateau de l’émission La Voix s’animera pour une huitième édition à TVA en 2020, a annoncé Charles Lafortune dimanche soir.

L’animateur a fait part de cette nouvelle en direct, dans le dernier droit de la finale de dimanche soir qui a couronné Geneviève Jodoin, avec près de la moitié des votes.

Les détails des préauditions n’ont toutefois pas encore été dévoilés. Dates et lieux devraient être annoncés au cours des prochaines semaines. L’identité des coachs n’a pas non plus été révélée.

Bien que l’ultime étape de La Voix VII soit chose du passé, cela ne signifie pas pour autant la fin de l’aventure chez les nombreux candidats qui participeront au spectacle La Voix Expérience. Des représentations auront lieu du 14 au 31 août au Théâtre Capitole de Québec, et d’autres du 4 au 8 septembre entre les murs du Théâtre Saint-Denis. Au menu: numéros marquants de l’émission et prestations inédites.

