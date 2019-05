Une course sans meneur

On a rarement vu une course à la direction d’un parti politique démarrer avec autant de valse-hésitation.

Celui qui était pressenti comme favori, André Fortin, n’y va pas. Celui qui a préparé le terrain pendant quelques années, Pierre Moreau, non plus. Gaétan Barrette en bave d’envie, mais attend des signaux d’amour avant de s’engager. Ils ne viennent pas. Pendant ce temps, le premier à avoir annoncé qu’il n’y serait pas, Sébastien Proulx, change son fusil d’épaule et réfléchit. Démotivé en début d’année, il refusait même de confirmer qu’il terminerait son mandat de député !