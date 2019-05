Une finale électrique pour la 23e édition des Francouvertes

C’est devant une foule conquise d’avance que les formations P’tit Belliveau et les Grosses Coques, O.G.B et le musicien Alex Burger ont joué lundi soir sur la scène du Club Soda à l'occasion de la finale des Francouvertes.

En guise d’ouverture, les porte-paroles de la 23e édition des Francouvertes, Karim Ouellet et Sarahmée, ont offert des prestations qui ont eu tôt fait de séduire le public. D’abord portée par les balades de Karim Ouellet, l’ambiance s’est par la suite rapidement réchauffée avec les rythmes dansants de Sarahmée.

Les trois finalistes se sont ensuite succédé pour tenter de conquérir à la fois le cœur du public et du jury qui détenaient chacun 50 % du vote.

La formation P’tit Belliveau et les Grosses Coques a été la première à monter sur scène avec son country bluegrass chaleureux. Puis, le groupe de rap O.G.B s’est installé sur scène avec des sonorités hip-hop teintées de jazz. Enfin, l’auteur-compositeur-interprète Alex Burger, avec son country rock convaincant et rassembleur, a clôt une soirée toute en rythmes et en couleurs.

Le grand gagnant pourra repartir avec de nombreux prix et récompenses, dont la bourse SiriusXM d’une valeur de 10 000 $ offerte pour soutenir un projet artistique émergent.

De nombreux projets à venir

Si le concours des Francouvertes demeure une vitrine de choix pour les artistes de la relève au Québec, les trois formations qui ont joué lundi soir ont devant eux de nombreux projets pour l’été.

«Je viens de finir un album avec la gang et, cet été, on fait les festivals, les Francos, la Noce, le Festif!... On les fait pas mal tous, ça va être un bel été! On a surtout hâte de repartir sur la route», a indiqué Alex Burger.

Pour la formation P’tit Belliveau et les Grosses Coques, originaire de Nouvelle-Écosse, les Francouvertes ont représenté une occasion inespérée de se tailler une place sur la scène québécoise.

«On a déjà plusieurs dates au Québec, on est en train de mettre en place une équipe au Québec aussi pour "booker" des shows», a affirmé Jonah Richard Guimond, alias P’tit Belliveau.

Les projets sont tout aussi foisonnants pour O.G.B. «Cet été, ça va être une grosse période de composition. On va mettre les bouchées doubles pour notre prochain album», a expliqué François Marceau, chanteur du groupe O.G.B qui a déjà deux EP et un album à son actif.

Au moment de mettre sous presse, l’identité du gagnant n’avait pas encore été dévoilée.