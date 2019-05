Avec le beau temps et les vacances d’été qui arrivent à grands pas, on commence à réfléchir de plus en plus à nos choix de destinations pour notre prochain voyage.

Comme il y a tellement d’endroits où partir et explorer, on s’inspire des fils Instagram de nos vedettes préférées afin de récolter quelques recommandations. Que ce soit une destination soleil pendant une semaine ou un périple d’une vie en Asie, le choix ne manque pas quand vient le temps de choisir son prochain billet d’avion!

Voici 7 destinations prisées par nos vedettes et influenceuses préférées

Costa Rica - Elisabeth Rioux et Emy-Jade

Mexique - Cindy Cournoyer et Gloria Bella

Philippines - Lysandre Nadeau

Turquie - Lucie Rhéaume

Los Angeles - Jessica Gaudet, Gloria-Bella et Alexandra d’OD Bali

République dominicaine - Cath Paquin

Polynésie française - Milaydie

