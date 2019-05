Voici les looks de nos vedettes préférées sur le tapis rouge du Met Gala 2019

Le Met Gala est toujours un événement de mode à ne pas manquer et avec un thème comme Camp: Notes on Fashion cette année, c’était prometteur.

AFP

Non seulement Harry Styles et Lady Gaga animaient la soirée, mais nos vedettes favorites ont aussi sorti leurs looks les plus originaux pour l’occasion.

Voici les meilleurs looks du Met Gala 2019

Harry Styles

AFP

Lady Gaga

AFP

La youtubeuse Liza Koshy

AFP

21 Savage

AFP

Awkwafina

AFP

Charli XCX

AFP

Taron Edgerton

AFP

Aquaria

AFP

Darren Criss

AFP

Madelaine Petsch

AFP

Constance Wu

AFP

Alessia Cara

AFP

James Charles

AFP

Yara Shahidi

AFP

Saoirse Ronan

AFP

Lucy Boynton

AFP

Miley Cyrus et Liam Hemsworth

AFP

Shawn Mendes

AFP

Hailey Bieber

AFP

Cole Sprouse et Lili Reinhart

AFP

Camila Mendes et Charles Melton

AFP

Elle Fanning

AFP

Hasley

AFP

Katy Perry

AFP

Gigi Hadid

AFP

Emma Roberts

AFP

Ezra Miller

AFP

Hailee Steinfeld

AFP

Cardi B

AFP

Cara Delevingne

AFP

Dua Lipa

AFP

Kylie et Kendall Jenner

AFP

Chloe Grace Moretz

AFP

Joe Jonas et Sophie Turner

AFP

Emma Stone

AFP

Stella Maxwell

AFP

Kristen Stewart

AFP

Lily-Rose Depp

AFP

Lily Singh

AFP

Kanye West et Kim Kardashian

AFP

Janelle Monae

AFP

Bella Hadid

AFP

Priyanka Chopra et Nick Jonas

AFP

Zoe Kravitz

AFP

Lily Collins

AFP

