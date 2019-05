10 secrets et clins d’œil cachés dans «Le Film Lego 2»

En collaboration avec

Le film Lego 2, le plus récent épisode de la franchise cinématographique qui plaît autant aux petits qu’aux grands, est enfin disponible chez Vidéotron!

Quand le premier film Lego est sorti en 2014, il faut avouer qu’on ne savait pas trop à quoi s’attendre. Finalement, le film était excellent, touchant et très drôle. De plus, il a participé à lancer la carrière de Chris Pratt en tant que superstar internationale!

La suite, le film Lego 2, reprend le même univers éclaté et coloré, mais l'agrandit en y introduisant de nouveaux endroits et personnages.

Voici donc 10 faits à savoir sur le film Lego 2.

1. Deux Chris Pratt

Chris Pratt est de retour dans le rôle d’Emmett, mais il donne aussi sa voix à un second rôle, celui du très cool Rex Dangervest.

2. Quand la fiction s’inspire de la réalité

Si Rex vous semble familier, c’est parce qu’il est inspiré par Chris Pratt lui-même! Rex est un archéologue, cowboy, protecteur de la galaxie et entraîneur de vélociraptor. Cela fait référence aux rôles de Chris Pratt dans Les Sept Mercenaires, Les Gardiens de la Galaxie et Monde jurassique ainsi qu'à la rumeur qu’il pourrait reprendre le rôle d’Indiana Jones!

3. Des anciens réalisateurs impliqués

Phil Lord et Christopher Miller, les réalisateurs du premier film, ne sont pas de retour au poste pour la suite, mais ils signent le scénario et sont aussi crédités comme producteurs. Miller a aussi prêté sa voix à quelques personnages, dont une barre de chocolat. Ne la manquez pas!

4. Un nouveau venu expérimenté

Le film Lego 2 a été réalisé par Mike Mitchell, un vétéran des films d’animation. Au départ, Mitchell ne voulait pas participer puisqu’il trouvait que le premier film était déjà tellement parfait. Pourtant, dès qu’il a entendu l’histoire, il était vendu.

5. Une histoire réinventée

Là où le premier film racontait les jeux inventés par un jeune garçon du nom de Finn, la suite se penche plutôt sur l’imaginaire de sa petite sœur, Bianca. Leurs deux univers entrent en collision alors que le frère et la sœur tentent de jouer ensemble. Cela a de grandes conséquences sur la vie des personnages!

6. Un imaginaire coloré

Trisha Gum, qui est la co-réalisatrice et la responsable de l’animation de Lego 2, s’est inspirée des jouets de son enfance ainsi que de sa vie en tant que petite sœur pour créer le monde de Bianca.

7. Des superhéros un peu différents

Fidèle à l’habitude des films Lego, celui-ci ne manque pas de références à la culture populaire! On note d’ailleurs la présence de pratiquement toute la Ligue des Justiciers. Plusieurs acteurs connus sont venus prêter leur voix au superhéros. Jonah Hill et Channing Tatum (21 Jump Street) incarnent respectiverment Green Lantern et Superman. Cobie Smulders (How I Met your Mother) est Wonder Woman et Aquaman est incarné par Jason Momoa, qui incarne le rôle dans le film du même nom.

8. Un caméos pour les parents

Dans le film, on ne trouve pas que des apparitions de personnages contemporains : certains font aussi un clin d'œil aux passé! Bruce Willis lui-même prête sa voix à sa version Lego. L'acteur fait même des références à la série Die Hard qui sauront faire rire les fans de films d’action.

9. Un monde post-apocalyptique familier

Vous remarquerez aussi que le monde post-apocalyptique dans lequel les personnages vivent suite à l’attaque des extra-terrestres (les jouets de Bianca) comprend une tonne de clins d’œil à Mad Max: Fury Road. Notre préféré est le fait que Lucy arbore maintenant une main noire, ce qui fait référence au personnage de Charlize Theron, Furiosa, qui a un avant-bras en métal.

10. Tout est super génial!

Si après le premier film vous avez eu la chanson «Tout est super génial» (ou «Everything Is Awesome») dans la tête pendant des mois, préparez-vous à vivre la même chose avec le film Lego 2! Cette fois-ci, le ver d’oreille s’appelle «Cette chanson». Gageons qu'elle ne sortira pas de votre tête!

Bon visionnement!